‘Influencer’ La Segura contó que la trataron mal en almacén de EE. UU.

La influenciadora La Segura protagonizó un incómodo momento en un local de Philipp Plein, ubicado en el Centro Comercial Sawgrass Mills en Miami, Estados Unidos.



A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido le contó a sus más de 7 millones de seguidores que tuvo una mala e incómoda experiencia en aquel establecimiento comercial debido a una pelea con uno de los vendedores después de que este la atendiera mal.



(Lea también: Epa Colombia se quedó en hotel en Medellín y no le gustó la cuenta).

(Si nos lee desde la app vea aquí una publicación de La Segura en Miami).



“La atención es pésima (...) Aparte el señor que atiende acá es súper hiper-mega-grosero”, señaló La Segura al mismo tiempo que le aconsejó a sus fanáticos no hacer sus comprar en aquella tienda de outlet.



Según relató, tuvo un problema con unos cordones y nadie la ayudó, por lo que les manifestó que tenían muy mala atención. Ante esto, según ella, el empleado le respondió en tono de voz alta diciéndole “pues hable, si necesita algo pues hable”.



La influenciadora, quien asegura que trabajó muchos años en una tienda y jamás trató de esa manera a sus clientes dijo que “se supone que, si uno arrima a un lugar, deben estar pendientes de qué necesitas, cualquier cosa, nada. Aparte de mala atención, grosería. No arrimen, la peor atención del mundo entero, se los juro”.



En la grabación también mostró al vendedor con el que tuvo el altercado y con quien estaba discutiendo. “Atrevido, descarado”, le decía la joven, quien indicó que se indignó ya que el hombre les dijo que si no les gustaba como las atendían debían ir a los almacenes exclusivos de la marca y no a un outlet como en el que estaban.



“Gas no vengan aquí. Que porquería de personal”, "Y super costosa", "Grosería nivel Dios", fueron algunas de las frases que escribió La Segura junto al relato.



(Le puede interesar: Mauro Urquijo y su esposa Gabriela Isler aseguran que son masones).

(Si nos lee desde la app vea aquí los videos de La Segura contando lo sucedido).



Ya cuando se encontraba afuera del outlet, la creadora de contenido continuó desahogándose: “No puedo hablar de la rabia, pero yo no me le fui encima a ese tipo porque mi Dios es muy grande (..) ¿o sea que las personas que compran en los outlets de cualquier lado entonces son menos gente y por eso te tienen que atender mal? Yo dije no me puedo ir sin grabarlo y ojalá lo despidan”.



Cuando ya se encontraba un poco más calmada, aseguró que la culpa no era de la marca Philipp Plein, sin embargo, se cuestionó sobre "cómo es posible que una marca tan grande, importante y costosa contrate a personal como ese ser humano que les acabo de mostrar".



(Siga leyendo: Se metió a set de TV en vivo y atacó a presentadora con una piedra).



Tendencias EL TIEMPO