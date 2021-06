Claudia Bahamón habló sobre el aumento de su ansiedad en la pandemia

Claudia Bahamón, presentadora colombiana, reveló en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, emitido por el ‘Canal 1’, que durante la pandemia se intensificó su ansiedad.



“La ansiedad que genera esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, de si se termina o no (...) Soy una mujer que se afecta mucho con este tipo de cosas y me toca sentarme y meditar”, comentó.



Bahamón, además, habló sobre los retos creados por la educación desde el hogar para sus hijos y para ella.

(Le puede interesar: Laura Tobón habló de sus desórdenes alimenticios)

“Evidentemente ha sido un año complicado en ese aspecto para ellos y para mí, pero los niños tienen una capacidad de resiliencia frente a las adversidades que me ha dejado sorprendida. Yo creo que actualmente sufro más yo que ellos”, mencionó.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Por otro lado, la colombiana, de 42 años, se refirió a los nuevos proyectos en los que está trabajando.



Primero, compartió que recientemente lanzó la tercera temporada de su podcast llamado ‘BeCláPoscast’, un espacio dedicado para hablar sobre temas medioambientales y del cuidado del planeta.



“Soy una apasionada del medio ambiente más no una full conocedora de este. Por tanto, lo que hago es aprender de los grandes ambientalistas para pasar la voz”, dijo.



Ella también confirmó que grabará un programa de televisión en el exterior y un documental sobre el medioambiente, el cual será producido en Colombia.



Finalmente, vale destacar que la presentadora colombiana volverá a aparecer en la nueva temporada de ‘Masterchef’, un concurso de cocina emitido por el canal ‘RCN’.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Más noticias

Los famosos que estarán en la nueva temporada de 'MasterChef Colombia'

Así quedaron los grupos de famosos en 'MasterChef Celebrity'

Tendencias EL TIEMPO