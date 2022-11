Radicarse en otro país siempre será un desafío por el grado de incertidumbre que generan las nuevas experiencias y los cambios en el estilo de vida, incluso, para quienes ya tienen un trabajo estable en su lugar de destino. Sin embargo, son millones de personas que esperan encontrar suerte en el extranjero con empleos que les permitan sobrevivir mientras logran instalarse.



Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que más recibe inmigrantes al año en todo el mundo, por lo que la población internacional que busca alcanzar el denominado 'sueño americano’ sube cada día más, aun sabiendo que las dinámicas en ese país pueden ser muy diferentes a la de sus territorios de origen.



Sin embargo, hay residentes estadounidenses que deciden incursionar en otros campos laborales porque le generan mayores ingresos. Es más, incursionan en oficios considerados de bajo perfil o poco apetecidos, que les están generando miles de dólares a la semana y, por ende, utilizan las redes sociales para instruir a quienes quieren empezar a trabajar en ese país.



Tal es el caso de Spencer Clays, un residente de Seattle, una ciudad del estado de Washington, quien compartió a través de la plataforma TikTok la forma que encontró para ganar hasta 1.000 dólares al día ( 5 millones de pesos) realizando un trabajo que para muchos resulta desagradable.



El joven asegura que le pagan hasta 200 dólares por limpiar las canaletas tapadas y mohosas de las casas de residentes locales. Según dice, ha sido la forma más sencilla y rápida de ganar dinero en su vida. Además, menciona que puede hacer varias limpiezas en un día, por lo que al final de cada jornada estaría logrando un buen capital.



Finaliza diciendo que el tiempo de limpieza no tarda más de una hora y que puede estar tardando menos, según la complejidad de los techos y, claro está, del grado de suciedad que se encuentre impregnado sobre algunos planchones y tuberías.



“Tengo un barrio que voy a hacer la próxima semana como ejemplo. Estoy haciendo 4 casas en un día. Voy a ganar al menos mil dólares solo por unas pocas horas limpiando canaletas. Ustedes deben involucrarse en esto (...) en otoño en uno de los mejores momentos para hacerlo.”, dice Clays en su perfil de TikTok.



“Mucha gente no me cree cuando digo que puedes ganar de $100 a $200 dólares por hora limpiando techos y canaletas (...). La verdad es que puedes ganar incluso más que eso si le das un buen precio al trabajo y lo haces rápidamente”, agrega dejando puntualizando en que este empleo se ha vuelto su principal fuente de ingresos.



También le dijo al diario ‘The Sun’ que en ese país hay empleos los cuales las personas podrían hacerlo perfectamente sin necesidad de contratar a alguien, lo que pasa es que algunos ciudadanos no tienen tiempo o sencillamente no quiere hacerlo por ellos mismos, por lo que concluyó que en ese nicho hay un negocio.



“La mejor razón es simple: la gente no quiere hacerlo por sí misma (...). Podrían, pero hay literalmente innumerables ejemplos de cosas que la gente podría hacer pero no quiere. Esto es lo que es y hace un negocio. Un negocio simplemente hace que la vida de alguien sea más conveniente”, expreso al medio local.



