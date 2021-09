El ‘Tino’ Asprilla debutará en el cine junto a humoristas e ‘influencers’

‘FBI: Feos, Bobos e Ingenuos’ es el nombre de la película colombiana con la que el exfutbolista Faustino Asprilla llega a la pantalla grande, acompañado de otros vallecaucanos famosos, humoristas, ‘influencers’ y exparticipantes de ‘El Desafío’, de ‘Caracol Televisión’.



Es la primera película en la que participará el actual comentarista y panelista deportivo. De hecho, el humorista Julián Madrid, más conocido por su papel como ‘Piroberta’ y quien protagoniza el filme, contó en una entrevista al medio ‘El País’ que no la tuvo nada fácil a la hora de convencerlo.



“Tuve el primer acercamiento con Faustino y en un principio me dijo que no le interesaba eso del cine, que él para actuar era malo”, dijo Julián, afirmando que tuvo que acudir a la colaboración de Víctor Osorio ‘Caremonja’ para que le ayudara a persuadirlo.



El ‘Tino’ debutará en la pantalla grande con un papel que según muchos lo caracteriza, pues interpretará a un hombre que es experto conquistando mujeres y le enseñará a 'Piroberta' a cómo seguir sus pasos.



El metraje de comedia se rodó por completo en Cali y todas las escenas en las que participaba el comentarista deportivo se grabaron en un sólo día por petición de él, quien tampoco debió aprenderse los guiones debido a que el papel encajaba perfectamente con su personalidad.



El trailer de ‘FBI: Feos, Bobos e Ingenuos’ se estrenó el pasado 12 de agosto a través de la cuenta en YouTube del humorista Julián Madrid y ha recibido buena acogida por su público. “Muy bueno ese trailer, excelente elenco”, “Se ve que va a estar buenísima”, “Para reírme a carcajadas”, son algunos de los comentarios de los usuarios.



Por su parte, el ‘Tino’ también compartió orgulloso el ‘preview’ de la primera película en la que participa en su cuenta de Instagram. La publicación ya cuenta con más de 96 mil reproducciones y algunos comentarios en los que se felicita al exfutbolista por explotar la faceta de actor.



En los videos se puede ver la participación de la humorista Susy lópez, el exparticipante de ‘El Desafío’ Belosmaky, el influencer ‘El Mindo’, ‘Soldado mi Colta’, ‘El Mono Sánchez’, entre otros humoristas colombianos y amigos de Julian Madrid.



