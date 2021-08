El Tino Asprilla y Andrea Guerrero jugaron en pleno set de ESPN

El pasado sábado 18 de agosto la presentadora de deportes, Andrea Guerrero, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se aprecia como juega con un balón de fútbol al hacerle pases al exfutbolista Faustino Asprilla, en pleno set de grabación de ‘ESPN’.

En la publicación se ve que el juego lo inicia ‘El Tino’, quien le hace un pase a la presentadora y ella intenta no dejar caer el balón y devolverlo. Según puso Andrea en la descripción del video, no es muy buena jugando fútbol y es más bien ‘tronca’ con el balón.



“Sí, me creo zurda y soy más bien tronca y ¿qué se le hace? … La paciencia con el balón de ‘El Tino Asprilla’ y la cámara de Fabian Vargas”, escribió la periodista en la publicación que ya supera los 10 mil ‘Me gusta’.



El juego se dio en medio de un descanso de las grabaciones del programa de debate ‘Fútbol 360’, el cual se emite en las tardes de lunes a viernes y conduce Andrea. En este la acompañan como panelistas Fabián Vargas, Faustino Asprilla, Antonio Casale, Steven Arce ,Víctor Hugo Aristizábal y Andres Marocco.



El exfutbolista Fabian Vargas fue quien grabó el video que ha recibido cientos de comentarios positivos halagando y felicitando a la presentadora. “Que calidad”, “si usas tenis te contrata el Barcelona”, “convocada a la selección”, fueron algunos de los mensajes que recibió.



Sin embargo, los comentarios criticando la supuesta “poca habilidad” de la cucuteña tampoco se hicieron esperar. “Pero bien tronquita, no pensé que tanto”, “definitivamente las mujeres no deberían presentar fútbol”, fueron las palabras de algunos usuarios.



Por su parte, ‘El Tino’ dejó ver que no ha perdido la ‘magia’ y maneja muy bien el balón, por lo que muchos recordaron su exitosa carrera como futbolista en la Selección Colombia y otros equipos internacionales.



Cabe recordar que en días pasados ‘El Tino’ habló en ‘ESPN equipo F’ sobre la actual situación del jugador del Everton James Rodriguez, mencionando de manera contundente que “James tiene que ser un muchacho inteligente ya y saber que, si va al Atlético de Madrid, es el última chance para poder estar en el Mundial, que es lo que él quiere y todos queremos”. De este modo, se refirió a que el posible futuro del futbolista está en el equipo merengue.

