‘Los hermanos no fallan’: el ‘Tino’ visitó al ‘Pibe’ por su cumpleaños

El ‘Tino’ Asprilla se reencontró con el ‘Pibe’ Valderrama para felicitarlo por su cumpleaños.



El video, difundido en redes sociales, deja ver la particularidad con la que los amigos se tratan y expresan su afecto.



(Además: Carlos ‘Pibe’ Valderrama: felices 60 años, vea sus mejores jugadas).

Carlos Valderrama, mejor conocido como el ‘Pibe’, cumplió 60 años el pasado 2 de septiembre.



El ex mediocampista de la Selección Colombia jugó 111 partidos con la ‘tricolor’. 10 de ellos en mundiales, 28 en eliminatorias, 27 por Copa América y 56 en amistosos.

El 'Pibe' en la selección. Foto: Archivo EL TIEMPO

El legado del futbolista es muy valioso y por ello es admirado por muchos. Uno de esos que ha aplaudido su trayectoria es su compañero de equipo Faustino Asprilla, o el ‘Tino’, quien aprovechó para visitarlo y manifestarle presencialmente sus deseos.

“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”, dice el ‘Tino’ para burlarse porque él tomó la iniciativa de visitar a Valderrama.



- ¿Todavía estás celebrando? -le pregunta Asprilla.



- Ah, no, ¿tú eres mar***? -le dice el ‘Pibe’ mientras le muestra una camiseta en la cual se lee ’60 ruedas’.

Valderrama, muy emocionado, concluye: “Los hermanos no fallan. Diez años más (de vida) me dio. Esa es la felicidad mía cuando los hermanos me vienen a visitar”.

Vale la pena recordar que Valderrama considera a Faustino como el mejor jugador colombiano de toda la historia, según lo que mencionó en una entrevista para ‘ESPN’ en meses pasados.



(Le recomendamos: Selección Colombia recuerda el 5-0, a 28 años de la gesta).



“Fue increíble todo lo que hizo Faustino Asprilla en Europa”, explicaba.



Y es que el ‘Tino’ brilló en equipos como el Parma, de Italia, y el Newcastle United, de Inglaterra.



Y Faustino también está cerca de celebrar sus ‘primaveras’.



El exfutbolista cumplirá 52 años el próximo 10 de noviembre. ¿Le tocó el turno al ‘Pibe’ de sorprender?

