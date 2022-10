Gabe Adams-Wheatley se ha convertido en uno de los influenciadores más importantes de TikTok. El joven de 24 años sufre del síndrome de Hanhart, una enfermedad que lo llevó a nacer sin extremidades.



La estrella de internet es originario de Brasil y fue dado en adopción por sus padres biológicos a una familia de Estados Unidos. Su mamá tuvo trece hijos y él fue el único que no creció con ella.



(Siga leyendo: Video: supuesta araña gigante se hace viral en redes sociales).

Adams-Wheatley se hizo famoso en redes sociales por su talento para el maquillaje. El joven suele mostrar su arte y compartir algunas de sus creaciones con sus seguidores.



“Empecé a ver muchas youtubers de maquillaje sobre sus técnicas y a tomar en consideración lo que funciona mejor para mí, porque tengo que usar los pinceles de maquillaje y las esponjas de belleza de una manera muy diferente y única”, expresó en una entrevista a 'PopSugar'.



Antes de 2020 se desempeñaba como orador motivacional. Pero en medio de la pandemia de Covid-19 sus videos se hicieron tendencia en TikTok y fue aumentando su popularidad. Los internautas admiraron su capacidad artística para maquillarse sin tener brazos.



(Más: Paciente en camilla casi es cercenado por ascensor dañado en hospital).



“Siento que toda mi vida, siempre he tenido que probarme a mí mismo e ir más allá de lo que la gente piensa que el límite podría o debería ser para una persona sin brazos ni piernas, o simplemente con una discapacidad en general. Para mí, siempre ha habido un fuego que se enciende en mí cuando alguien me dice que no puedo hacer esto o que estoy haciendo algo mal. Siempre quiero poder impulsar esas normas y demostrar que todo es posible si lo intentas”, señaló Adams-Wheatley .



En los últimos años también se ha convertido en un importante activista defensor de los derechos LGBTIQ+. Gabe empezó una relación en 2020 con Adam Wheatley, a quien conoció por una aplicación de citas. Un año después se casaron y en redes sociales suelen mostrar fotos de su romance.

