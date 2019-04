Los dos trabajos de EL TIEMPO premiados con el galardón Orlando Sierra

Con el trabajo ‘La revancha de Lizcano: volvió al Congreso 18 años luego del secuestro’, de Mateo García, y con la fotografía ‘Manizales llora a la geóloga asesinada en Antioquia’, de John Jairo Bonilla, EL TIEMPO recibió esta semana dos premios de periodismo Orlando Sierra, que se entrega en Manizales.

La revancha de Lizcano: volvió al Congreso 18 años luego del secuestro

Cuando Óscar Tulio Lizcano camina por los pasillos del Congreso, es muy probable que se encuentre con uno de sus secuestradores porque su regreso a la política, 18 años después de ser secuestrado por las Farc, coincidió con la llegada de los exguerrilleros al Capitolio.



Pero desde antes de posesionarse sabía cómo iba a reaccionar ante esa situación. Pensó que cuando tuviera enfrente a uno de los desmovilizados, lo iba a mirar a los ojos y le iba a decir que lo perdonaba, porque, dice, no tiene odios en su corazón: “De seguir con odios, estaría mentalmente secuestrado. Entonces, yo ya me liberé; duermo tranquilo, no tengo odios”, comenta Lizcano, quien ya lleva más de dos meses como congresista y viendo todos los días a miembros del partido Farc.Lea aquí la historia completa.