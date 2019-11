EL TIEMPO gana Premio Digital Media LATAM 2019

EL TIEMPO recibió un importante reconocimiento en la tarde de este martes, al ganar uno de los premios Digital Media LATAM 2019 de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan - Ifra).



El trabajo premiado durante la ceremonia que se realizó en Rio de Janeiro (Brasil) fue el especial 'Bicentenario, 200 años de lo que somos', que ocupó el primer lugar de la categoría 'Mejor proyecto de fidelización de audiencias jóvenes'. Este trabajo, coordinado por varios equipos de la redacción, se realizó como homenaje a los 200 años de la independencia de Colombia.

Además, las series en videos verticales #TBT y el programa 'Cultura y entretenimiento', el primero liderado por el equipo de Redes Sociales de este diario, y el segundo por la Sección de Cultura y la Unidad de Video, ocuparon ambos el segundo lugar en la categoría 'Mejor Proyecto de Fidelización en Redes Sociales'.

#TBT y Cultura y Entretenimiento Programas para Instagram de TBT y Cultura & Entretenimiento

Finalmente, el trabajo 'La gran travesía a la luna', un trabajo realizado en conmemoración a los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, ocupó el tercer lugar en la categoría "Mejor visualización de datos".



Los organizadores señalaron que "año con año la competencia se torna más competitiva y prestigiosa. Esta edición se distinguió con medios argentinos finalistas en las 10 categorías, Brasil posicionándose con 6 nominaciones, mientras que México, Perú y Colombia empataron en número de proyectos finalistas con 4 proyectos seleccionados cada uno. Por primera vez desde el 2015, un proyecto de Ecuador quedó entre los finalistas".

Este es el listado completo de ganadores

Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias



1. LA NACIÓN, Argentina



2. GaúchaZH, Brasil



3. El Debate, México



Mejor Sitio o Servicio Móvil de Estilo, Entretenimiento y/o Deportes



1. The man on the moon in AR, Infoglobo, Brasil



2. Nueva cobertura de la retransmisión directos, Diario AS, Ediciones Argentina, Chile, Colombia, México y Perú



3. Soy Carmín, El Debate, México



Mejor Uso de Video Online (incluyendo RV)



1. Cazatormentas en Córdoba, La Voz del Interior, Argentina



2. Cucinare, el desafío de crear comunidad alrededor del video multiplataforma, ARTEAR, Argentina



3. Sobrevivientes, Revista Plan V, Ecuador



Mejor Visualización de Datos



1. Los cuadernos de las coimas, LA NACIÓN, Argentina



2. ARA San Juan, detalles inéditos del viaje final, LA NACIÓN, Argentina



2. Especial las 1000 Voces del Aborto, Clarín, Argentina



3. La gran travesía a la luna, El Tiempo, Colombia



Mejor Start-Up Digital de Noticias



1. RED/ACCIÓN, Argentina



2. Agência Pública, Brasil



3. Aos Fatos, Brasil



3. VíaPaís: Red Inteligente de Noticias Locales, Grupo Clarín, Argentina



Mejor Proyecto de Fidelización en Redes Sociales



1. Historias de LA NACIÓN en Instagram, LA NACIÓN, Argentina



2. La apuesta de lo vertical: #TBT y 'Cultura & Entretenimiento', El Tiempo, Colombia



3. @fatimabot, Aos Fatos, Brasil



Mejor Campaña de Branded Content o Publicidad Nativa



1. #FRONTROW, LA NACIÓN, Argentina



2. Maestro Parrillero, El Comercio, Perú



3. Construye Bien, El Comercio, Perú



Mejor Estrategia de Contenido Pago



1. Dynamic funnel, Infoglobo, Brasil



2. Suscripciones Digitales en un medio regional, La Voz del Interior, Argentina



3. Suscríbete a Animal Político. #YoSoyAnimal, Animal Político, México



Mejor Campaña de Marketing Digital para Marcas de Noticias



1. 180 años El Comercio, El Comercio, Perú



2. Argentinos, una campaña para reforzar nuestro valor de marca, Clarín, Argentina



3. Tenemos todo para escribir un mejor futuro, La Voz del Interior, Argentina



Mejor Proyecto de Fidelización de Audiencias Jóvenes y/o Millennials



1. Bicentenario, 200 años de lo que somos, El Tiempo, Colombia



2. Los podcasts de LA NACIÓN, LA NACIÓN, Argentina



3. FayerWayer, OneMetro, Chile



Reconocimiento Especial al Mejor Proyecto de Periodismo Digital



Agência Pública, Brasil



Documental: Víctimas del Próvolo, Diario Los Andes, Argentina



Dona Socorro, EXTRA, Brasil



Los cuadernos de las coimas, LA NACIÓN, Argentina GANADOR



Matar en México: Impunidad garantizada, Animal Político, México



Match Eleitoral, Folha de S.Paulo, Brasil



Sobrevivientes, Revista Plan V, Ecuador



ELTIEMPO.COM