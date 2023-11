El terremoto que arrasó con el centro de Colombia hoy hace 196 años: ocurrió en Huila

El 16 de noviembre de 1827 un terremoto de magnitud 7,1 con tan solo 110 kilómetros de profundidad, sorprendió a los habitantes de Altamira, Huila.



Este movimiento telúrico se clasificó como uno de los más destructivos en el país, pues no solo causó daños en las infraestructuras, sino que también provocó deslizamientos e inundaciones.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, este terremoto ocurrió durante un periodo de lluvias que ya había causado la creciente de ríos y habían saturado los suelos, lo que generó graves deslizamientos.



"El deslizamiento más grande represó el río Suaza durante 55 días y provocó una inundación que cubrió casi por completo el casco urbano de Guadalupe", mencionó el informe.



Luego del terremoto de 7,1 la barrera que obstruía el río se cayó y esto produjo una afectación en los municipios de Altamira, Garzón y Agrado, lo que ocasionó la muerte de decenas de personas y pérdidas materiales.



Pero esta no fue la única afectación en los flujos viales, pues la quebrada La Honda provocó el fallecimiento de más de 100 personas.



Esta es una imagen de referencia recreada con inteligencia artificial y no corresponde a los hechos ocurridos en Huila en noviembre de 1827 Foto: Hecho con IA Bing

"El caserío San Antonio de La Honda, ubicado en la confluencia entre el río Magdalena y esta quebrada, desapareció por completo".



Este sismo afectó gravemente al departamento, pues la mayoría de sus casas e iglesias desaparecieron y Chaparral, Tolima, tuvo que ser trasladado 10 km al oriente debido al grado de destrucción en el que quedó la población.



Además, este movimiento de 7,1 de magnitud causó la devastación de los cultivos de cacao, de los que dependía principalmente el antiguo Cantón de Timaná y provocó una crisis económica en la región que duró varios años. Según los datos que se pudieron recopilar, el número de víctimas pudo ascender a 700.

Testimonios del terremoto de 7,1 que afectó gravemente al Huila

El Servicio Geológico Colombiano, tiene dentro de sus archivos el testimonio de una e las víctimas de este suceso, para ese entonces el hombre narró.



"Entré a mi choza y comencé a contar el tiempo en mi cronometro. La tierra tembló aun durante tres minutos, no creo que exagere si digo que las oscilaciones horizontales del sudeste al noreste duraron 6 minutos en total. Hay pocos ejemplos de terremotos tan prolongados. Apenas había entrado cuando un criado me viene a llamar para que salga porque partía del cielo un ruido que no era de trueno".



"De lo que paso en los campos dan testimonio D. Angel y D. Rufino Cuervo: “Sobrevino apenas puesto el sol, y los habitantes en su mayor parte salieron huyendo a las márgenes del Cauca en busca de seguridad.



Pero allí les aguardaba mayor conflicto, pues notaban que las aguas del río se iban mermando; mientras observaban pasmados el caso, sin comprender lo que era, ni poder indagar la causa, se vieron de repente sorprendidos por una creciente formidable que, según después se supo, debió su origen a la violencia con que se rompieron las aguas de uno de los afluentes del Cauca, represadas por una peña que con el terremoto se desgajo de las montañas", se lee en los testimonios.

