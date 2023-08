En 2020, la NASA halló un planeta con pocos años de existencia que orbita cerca de su estrella anfitriona, la AU Microscopii que se encuentra a 32 años luz de la Tierra y contiene uno de los sistemas planetarios más jóvenes que se han observado hasta el momento.



El AU Mic b es el planeta más interno del astro madre, descrito por los astrónomos como un mundo hinchado y gaseoso que tiene cuatro veces el diámetro del globo terráqueo.

Cuando fue encontrado por los telescopios espaciales Spitzer y TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), en dicho año, este fue detectado como un planeta prematuro que se encontraba demasiado expuesto al viento solar y la radiación ultravioleta de su estrella.



Esto significa que su atmósfera de hidrógeno se evapora paulatinamente hasta su disminución o su total desaparición. Sin embargo, los expertos notaron recientemente, a través del telescopio espacial Hubble, que el planeta no siempre estaba perdiendo material.



"Nunca habíamos visto que un escape atmosférico pasara de ser completamente no detectable a muy detectable en un período tan corto cuando un planeta pasa frente a su estrella", dijo Keighley Rockcliffe, del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire en un comunicado de la Nasa.



Lo más asombroso para la entidad es el desvanecimiento esporádico de la atmósfera, pese a su calentamiento extremo y constante a causa de la estrella enana roja, AU Microscopii, cuando vira a su alrededor.



Bajo estas condiciones, lo normal es que los planetas formados dentro de los primeros 100 años de su nacimiento experimenten una mayor cantidad de escape atmosférico en su totalidad, según el especialista.



"Realmente esperábamos algo muy predecible, repetible. Pero resultó ser extraño. Cuando vi esto por primera vez, pensé: 'Eso no puede ser correcto'", añadió Rockcliffe.

Una posible explicación de este fenómeno se relaciona con el propio viento estelar, pues "está dando forma al flujo de salida planetario, haciéndolo observable en algunos momentos y no observable en otro, incluso provocando que parte del flujo de salida tenga "hipo" delante del propio planeta", afirma el comunicado oficial de la NASA.



Debido a sus interesantes variaciones ambientales, el Hubble seguirá monitoreando su órbita, para entender su comportamiento. Los astrónomos desean investigar hasta donde podrá disminuir su hidrógeno y si en algún instante podría ser habitable.



"Queremos averiguar qué tipo de planetas pueden sobrevivir en estos entornos. ¿Habrá alguna posibilidad de habitabilidad eventualmente, o terminarán siendo simplemente planetas quemados? ¿Pierden la mayor parte de sus atmósferas y sus núcleos sobrevivientes se convierten en súper-Tierras? Realmente no sabemos cómo se ven esas composiciones finales porque no tenemos nada así en nuestro sistema solar", afirmó Rockcliffe.

Durante más de una década, los astrónomos han buscado planetas en órbita alrededor de AU Microscopii, una estrella cercana tan joven que aún está rodeada de un disco de deshechos remanente de su formación.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

