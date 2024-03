Susto aéreo para Karol G: reportan que su avión tuvo que aterrizar de emergencia

Un gran susto se llevó la cantante colombiana Karol G en la noche de este jueves, cuando su avión privado tuvo que aterrizar de emergencia a los pocos minutos de haber despegado del aeropuerto de Hollywood Burbank, en Estados Unidos.



Según reportaron medios locales en un primer momento, en la aeronave viajaban 16 personas, incluida la artista.

La información preliminar detalla que tras el despegue, el piloto tuvo que dar vuelta y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Van Nuys, de Los Ángeles, en California.



Esto, al parecer, luego de que se reportara una "nube de humo" en la cabina, según reportó la cadena de televisión KABC.

No se conocen detalles sobre la falla al interior del avión que los habría obligado a aterrizar. Entre tanto, se sabe que la cantante y su equipo están bien y no hay reporte de personas heridas.



"Oro por tu salud y bienestar", "Me alegro que Karol G, su familia y equipo estén bien", "Que susto más grande", sin algunas de las reacciones de sus fanáticos.

