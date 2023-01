Tras el lanzamiento de la 'Session #53' donde la barranquillera hablaba sobre la ruptura con el futbolista, este decidió usar Twingo y Casio en sus apariciones públicas.



Un detalle en el vehículo que conducía Gerard Piqué llamó la atención de las personas que de inmediato fue relacionado con sus parejas.

En la nueva canción de Shakira se arremeter fuertemente contra la nueva pareja del futbolista, Clara Chía: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", dice la letra.



Como forma de respuesta, Gerard Piqué realizó dos acciones en su primera aparición en público tras el lanzamiento de la barranquillera. La primera de ellas fue el anuncio de que Casio iba a ser el patrocinador de la competencia deportiva llamada 'Kings League', y la segunda fue cuando condujo en un Renault Twingo.



“Pique”:

Porque se compro un Twingo para mear a chakira pic.twitter.com/h70EYDraUa — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTLiberal) January 16, 2023

El ex jugador del Barcelona dejó claro que su nuevo vehículo hacía referencia a la canción de Shakira, pero este no fue el único mensaje que quiso enviar a su expareja, pues un detalle en la matrícula llamó la atención de los seguidores.



El vehículo con placa 2511 MDJ haría referencia a un día concreto en la polémica entre Shakira y Piqué, el 25 de noviembre de 2022 la cantante barranquillera abandonó la vivienda que compartía con el exfutbolista en Barcelona.



En cuanto a las letras, se ha especulado en redes sociales que podría hacer alusión a la frase "me dejó", que complementaría el presunto mensaje oculto.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS