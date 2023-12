El superalimento que los astronautas integran en su comida para ganar masa muscular

En el exigente mundo de los astronautas, la elección de alimentos es crucial para la supervivencia durante misiones prolongadas en el espacio. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recomienda un superalimento que no puede faltar en sus dietas: la quinoa.



(De interés: Día Mundial del Sida: los famosos que han luchado y ayudado a otros).

Este "cereal" versátil no solo se encuentra en galletas y barras energéticas, sino que su consumo en su estado natural, sin aditivos ni azúcares, es la opción preferida de los astronautas que procuran mantener una alimentación saludable para afrontar sus misiones.



La quinoa se ha ganado la reputación de "superalimento" gracias a su capacidad para acompañar platos fuertes, ensaladas, postres o servir como snack. Su singularidad radica en ser el único ingrediente de origen vegetal que proporciona los aminoácidos, oligoelementos y vitaminas esenciales para el cuerpo humano.



Además de su versatilidad, la quinoa es una fuente rica en nutrientes beneficiosos para la salud. Contiene vitaminas B2, B6, C y E, y su contenido mineral es aproximadamente el doble que el de otros cereales como el maíz o el trigo, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.



(Le puede interesar: Este es el programa de humor y aventura que llegaría a reemplazar a ‘Yo Me Llamo’).

Facebook Twitter Linkedin

La Quínoa es una semilla que es rica en fuente de proteínas y grasas, en su mayoría ácidos de omega 6 y omega 3, los cuales son benéficos para el corazón. Foto: 123rf

Pero las ventajas de la quinoa no terminan aquí. Una porción de quinoa aporta compuestos bioactivos, incluyendo antioxidantes, fructooligosacáridos y almidón. Su valor nutricional también destaca por la fibra, ácido fólico, omega 3 y su baja cantidad de grasas.



Un aspecto clave de la quinoa es que no contiene gluten, el culpable de malestares como gases, diarrea o hinchazón en algunas personas. Por lo tanto, se convierte en la alternativa ideal para complementar el desayuno, la comida y la cena.



Además de sus propiedades nutricionales, la quinoa ofrece beneficios adicionales para aquellos que buscan mejorar su salud y condición física. Su riqueza en hierro, calcio, fósforo y magnesio, contribuye a la síntesis de proteínas, protección muscular y el funcionamiento del sistema nervioso.



No es sorprendente que los deportistas incluyan al menos 100 gramos de quinoa en su dieta debido al alto contenido de proteínas de origen vegetal que proporciona.



Sin embargo, para obtener los mejores resultados en ganancia y mantenimiento muscular, es necesario combinar el consumo de quinoa con actividad física diaria, ejercicios especializados, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado de al menos 8 horas.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.