El stand de Epa Colombia fue el que más vendió en ExpoBelleza, Medellín

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es un éxito total en ventas con su empresa de keratinas.



La mujer, que tiene más de 340 empleados directos, pagó la multa de 472 millones de pesos impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá en tiempo récord y a punta de las ganancias que la ha dejado su nuevo producto: gomitas de biotina para la anticaída y el crecimiento del cabello.



Este fue el galardón que recibió la empresaria. Foto: Instagram

Además de esto, a comienzos de agosto compró un edificio de tres pisos para construir su nueva peluquería, en la que trabajarán alrededor de 800 mujeres planchando keratinas.



La exitosa empresaria se trasladó hace poco a Medellín para participar en la edición 2021 de ExpoBelleza, feria empresarial que transcurre en la Plaza Mayor, de la ciudad antioqueña.



Allí su producto tuvo gran acogida, al punto en que fue galardonada con el premio a la mejor vendedora. Su stand de venta de keratinas y gomitas de biotina para el cuidado del cabello fue el más visitado, obtuvo el mejor rendimiento en ventas y colapsó el evento.



“Amigas, estoy súper feliz porque me gané el premio a la mejor vendedora de ExpoBelleza. Gracias a todos los que me compraron mis productos. Sin pasar por encima de nadie, logré este reconocimiento”, manifestó la creadora de contenido cuando fue invitada a la tarima de la feria a recibir su premio.



Además, la bogotana, que fue ovacionada por cientos de personas que se encontraban en 'ExpoBelleza', dio más detalles sobre el galardón que obtuvo en la feria empresarial a través de sus historias de Instagram.



Usuarios reportaron que el stand de la emprendedora fue "el más lleno de todos" y que era casi imposible lograr tomarse una foto con ella. Foto: Instagram

"Me voy bastante feliz para mi empresa. El galardón dice lo siguiente: ‘Reconocimiento a la colaboradora con el mejor rendimiento en ventas’. Fui la que más vendí, amiga. Estoy muy feliz y voy a disfrutar un poco de Medellín”, agregó.



En la feria la mujer también contó que su emprendimiento surgió en medio de la pandemia, después de que vandalizara TransMilenio, en 2019, y le prohibieran por consiguiente usar sus redes sociales, que para ese entonces eran su principal fuente de ingreso.



"Cuando me quitaron las redes yo dije: ¿qué va a ser de mi vida? Yo tengo que emprender. Así que amiga decidí crear este maravilloso producto que es la keratina. Al principio yo vendía como 5 o 10 keratinas y ahora soy una de las mujeres que más vende productos en Colombia. Me posicioné como la número uno", comentó.



Además, usuarios documentaron que la mujer regaló en la feria unos "10 palos (10 millones de pesos)" en efectivo y "20 palos (20 millones de pesos) en productos".



