A pesar de que muchas personas por situaciones de nacimiento o por accidentes han tenido dificultades, también han contado con la fuerza para salir adelante, a pesar de no contar con todas sus condiciones físicas normales.



Este es el caso de un hombre que hace 16 años sufrió un accidente, en el cual perdió sus dos manos, pero esto no ha sido impedimento para trabajar y así sustentar a su familia.



Su hija, Llari Gómez, ha sido la encargada de dar a conocer por su perfil de TikTok, cómo su padre trabaja en labores de construcción pese a su condición y que realiza estos trabajos como cualquier persona que sí cuenta con sus extremidades.



El señor prepara mezcla, ubica medidas para que los ladrillos queden alineados y pega bloques él solo, a pesar de no contar con sus dos manos, ni las herramientas adecuadas para desarrollar el trabajo.



Los videos de Llari ya tienen más de 3 millones de reproducciones y miles de comentarios en donde celebran la vitalidad y fuerza del hombre e incluso le piden los datos para poder contar con el trabajo del albañil.



"Ejemplo de muchos que le ponemos peros a la vida y a los labores... respeto y bendiciones para tu papá", "Tienes un padre que vale oro" y "hay gente que reniega de la vida estando bien de salud en buenas condiciones y aqui la prueba el que quiere superarse y no hay impedimento alguno", son algunos de los mensajes de los seguidores del perfil de Llari Gómez.



Además de tener habilidades para las labores de albañilería, el hombre también puede construir muebles y puertas en madera, resalta Llari en los videos que ha publicado en TikTok, demostrando que para muchas personas estos no son impedimientos para sacar a un hogar adelante.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

