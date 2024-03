El significado del Martes Santo, también conocido como el día de la controversia

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año, así se asegura en la página web ‘Aci prensa’, además, se expresa que estos no son días para tomar vacaciones, sino para dedicarse a la oración y reflexionar sobre los misterios de la pasión y muerte de Jesús.

El inicio de la Semana Mayor se da con el Domingo de Ramos que, en el 2024 será el 24 de marzo; cada uno de los días siguientes días, tiene un propósito desde la religión católica: recordar los acontecimientos que llevaron a la crucifixión de Cristo y el propósito detrás, que es salvar a los humanos del pecado.

El Martes Santo, que también es conocido como “martes de la controversia”, está dedicado a revocar cómo Jesús dio a conocer que uno de sus discípulos lo traicionará, que Simón Pedro lo negará tres veces y enfrentar a aquellos que tenían el poder de condenarlo.

¿Qué se recuerda en Martes Santo?

Según el Evangelio de san Juan 13, 21-33.36-38, Jesús de Nazareth le dijo los hombres que lo seguían que uno de ellos lo entregará a los soldados romanos, ante la mirada atónita de todos, el hijo de Dios le dio un bocado de pan mojado a Judas Iscariote para decirle que, lo que tenía planeado debía hacerlo pronto.

“Jesús se turbó en su interior y declaró: ‘En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará’. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: ‘Pregúntale de quién está hablando’. El, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: ‘Señor, ¿quién es?’. Le responde Jesús: ‘Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar’. Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: ‘Lo que vas a hacer, hazlo pronto’”.

El Evangelio de san Juan añade: “‘Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y, lo mismo que les dije a los judíos, que adonde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros’. Simón Pedro le dice: ‘Señor, ¿a dónde vas?’, Jesús le respondió: ‘A donde yo voy no puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde’. Pedro le dice: ‘¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti’. Le responde Jesús: ‘¿Que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces’”.

Igualmente, en el Martes Santo se recuerda que Jesús se enfrentó a líderes religiosos y políticos de ese tiempo que ponían en duda sus obras y vida.

También compareció con los fariseos, quienes le preguntaban sobre el tributo, a lo que él respondió mostrando una moneda: “Dad, al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios".

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

