El sentido mensaje de Tatum O’Neal tras la muerte de su padre, Ryan O’Neal: 'Me amaba'

En un momento de profunda tristeza, la actriz Tatum O'Neal compartió sus sentimientos sobre la reciente pérdida de su padre, Ryan O'Neal, quien falleció a los 82 años.

Ryan, conocido por su destacada trayectoria en Hollywood, había estado luchando contra el cáncer de próstata desde 2012 y padecía de leucemia crónica. La noticia de su fallecimiento fue inicialmente anunciada por su hijo Patrick O'Neal, quien lo describió como un hombre generoso y sumamente divertido, con un talento especial para hacer reír a las personas.

“Como ser humano, mi padre fue muy generoso. Y la persona más divertida en cualquier lugar. Fue claramente el más guapo y también el más encantador. Una combinación letal. Le encantaba hacer reír a la gente, era prácticamente su objetivo. Sin importar la situación, cada vez que había una broma allí estaba. Realmente quería hacernos reír a todos”, escribió Patrick en su cuenta de Instagram.

Tatum O'Neal expresó el dolor por la pérdida de su padre

Tatum O'Neal, recordada por su papel en 'Luna de papel' y 'Adorables revoltosas', expresó su dolor por la partida de su padre a través de un comunicado divulgado por 'People'. Manifestó su amor y agradecimiento hacia él, destacando la fortuna de haber resuelto sus diferencias y terminado en buenos términos. Este acercamiento, después de un prolongado distanciamiento, quedó plasmado en una foto de 2020 que reunió a la familia O'Neal en Los Ángeles, marcando el fin de 17 años de conflictos.



“Él significó mucho para mí. Lo amé mucho y sé que él también me amaba. Lo extrañaré por siempre; me siento muy afortunada de que hayamos terminado en tan buenos términos”, señaló Tatum.

Sean McEnroe, hijo de Tatum y nieto de Ryan, celebró este reencuentro familiar con una publicación en Instagram, resaltando el significado de este momento de unión, especialmente en un año desafiante.

“Esta es una de las fotos más memorables de mi vida. La última vez que estuvimos todos juntos fue en el 30° aniversario de Luna de papel, en 2003. Podría llorar de gratitud porque todos en esta foto todavía están vivos y podemos unirnos después de tantos años de dificultades. Toda la costa oeste está ardiendo, pero si los O’Neal pueden reconciliarse, realmente todo es posible”, escribió Sean.



Antes de su fallecimiento, Tatum celebró el 82° cumpleaños de su padre con una emotiva fotografía en Instagram, demostrando su amor y cercanía renovada. Esta relación padre-hija fue inmortalizada en la pantalla con 'Luna de papel', película que le otorgó a Tatum el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto a los 10 años, convirtiéndola en la ganadora más joven de la historia.

Una relación conflictiva

La complejidad de su relación con Ryan fue abiertamente narrada por Tatum en su autobiografía 'Una vida de papel'. Relató las dificultades que enfrentaron, especialmente después de que Ryan se distanciara de sus hijos durante su adolescencia. La muerte de Farrah Fawcett, figura clave en la vida del actor, marcó un punto de inflexión en la relación familiar, llevándolos a una reconciliación eventual.



“Me siento triste por él. Tiene que vivir con sí mismo y eso probablemente sea lo más difícil”, decía Tatum en su libro.



“En los medios siempre actuaba de buen padre, pero en sus ojos yo leía otra cosa: resentimiento”, escribió la actriz, quien aseguró que Ryan nunca le perdonó haber sido reconocida por una película por la que él solo recibió una nominación al Globo de Oro. “Mi candidatura al Oscar destruyó nuestro vínculo”, recordó en diálogo con 'NBC', donde reveló que un amigo de la familia presenció el momento en que Ryan le dio un golpe en la cara cuando ella fue nominada y él no.

“Yo no tengo memoria de ese incidente, pero esa persona que estaba allí sí lo vio y me contó lo sucedido”, aclaró Tatum.



La serie documental 'Ryan and Tatum: The O’Neals', transmitida en 2011, intentó capturar el proceso de reconciliación entre padre e hija, aunque no estuvo exenta de controversias dentro de la familia.

