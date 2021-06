Se expande el universo cinematográfico de 'El Señor de los Anillos'

Warner Bros Animation y New Line Cinema anunciaron la película 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'. Este filme narrará la historia de una de las figuras más icónicas del universo de la Tierra Media: Helm, el rey de Rohan.



(Lea también: Películas imperdibles que pronto se estrenarán).

Se confirmó también que la película estará vinculada al universo cinematográfico de Peter Jackson, contando con la dirección de Kenji Kamiyama, quien ha dirigido otras producciones como 'Ghost in the Shell' y 'Ultraman'.



Aunque se trate de una película anime independiente, esta está vinculada a Warner y promete ser una representación mítica del mundo de Tolkien, con elementos que le dieron vida al aporte de Peter Jackson. Se supo que Philipa Boyens, guionista de la trilogía original, participará en la película como consultora.



(Le puede interesar: Con 'Loki', Disney Plus la saca del estadio).



Aunque no está confirmada la fecha de estreno, sí se sabe que el filme se estrenará en las salas de cine. Esta historia inédita estará ambientada en la fortaleza del Abismo de Helm.



“Todos nosotros en New Line sentimos una afinidad extraordinaria al mundo que J.R.R. Tolkien creó, así que tener la oportunidad de volver a la Tierra Media con Warner Bros Animation es un sueño hecho realidad” manifestaron Carolyn Blackwood y Richard Brener, jefes de la productora.



(Nota relacionada: Las mejores películas de terror para este puente festivo).



Tendencias EL TIEMPO