Una joven usuaria de TikTok se sometió a un test de ADN y descubrió algo que le cambió la vida para siempre: toda su historia familiar era una completa mentira. Pero... ¿por qué?



La 'tiktoker', cuyo usuario es @thekennedyproj, compartió el increíble hallazgo sobre su familia con sus más de 125 mil seguidores y en poco tiempo el video superó las 5 millones de reproducciones. Además, cosechó más de 600 mil likes y acumuló miles de comentarios de personas intrigadas por su relato.



“Mi abuela se llevó un secreto a la tumba y acabamos de descubrir cuál era”, comenzó explicando la mujer en el video.

Según consignó el sitio británico 'The Mirror', la usuaria de TikTok explicó que su abuela murió en 2002 y que hasta ahora todos en la familia creían que había nacido en 1933.



“Sabíamos su nombre, sabíamos que era huérfana, que era hija única, que no teníamos ninguna otra conexión familiar suya y que su linaje familiar vivió y murió con ella”, continuó relatando la mujer.



Pero todo cambió de un momento a otro cuando la familia decidió someterse al test que realiza la empresa californiana 23andMe, que a cambio de 100 dólares analizan la ascendencia, las posibles enfermedades hereditarias y otro tipo de información a través del ADN de la saliva.



Cuando llegaron los resultados, nadie podía creer lo que estaban leyendo. La historia que había contado su abuela no solo era falsa, sino que escondía algunos secretos insólitos.

@thekennedyproj compartió sus secretos de familia para miles de espectadores en TikTok Foto: Pantallazo de tiktok @thekennedyproj

“Así que imaginen mi confusión cuando nuestra familia recibió los resultados del test de 23andMe diciendo que somos afroamericanos, cuando mi abuela nos había dicho que éramos ingleses”, reveló la usuaria y confesó: “Sé que, mirándome, van a estar muy confundidos porque yo también lo estoy”.



La tiktoker aclaró que su familia todavía está averiguando todos los detalles pero que el test los conectó con una familia de Virginia, lo que tiene sentido ya que sus abuelos se habían conocido en el estado limítrofe de Maryland y se casaron ahí. Sin dudarlo, se pusieron en diálogo con la otra familia e intercambiaron fotos descubrieron otro secreto: su abuela no había sido hija única, sino que tenía 15 hermanos.

“Resulta que Millicent Vaughn nació como Mammy Vaughn en 1927, no en el 33. Nació en el seno de una familia de 15 hijos, todos afroamericanos que vivían en Virginia”, explicó la mujer.



“Aunque sus padres murieron cuando ella era joven, no era huérfana ni hija única como había dicho. Había decidido huir de su familia y exorcizar completamente su identidad. Eligió un nuevo nombre, eligió una nueva raza y borró por completo quién era”, detalló.

Estarán en contacto con la familia extendida de su abuela, quien nació en Virginia. Foto: Pantallazo de tiktok @thekennedyproj

“Así que ahora tengo una familia completamente nueva, es surrealista y extraño y hay una parte de mí que no sabe realmente quién soy”, agregó la usuaria todavía en shock por la situación y aseguró que lo que más le sorprende es el hecho de que su historia no es poco común para los Estados Unidos en esa época.



“Como (mi abuela) era blanca, eligió reinventarse por completo y usar un nombre y una identidad racial completamente diferentes para crearse una vida mejor, y estoy increíblemente agradecida por el privilegio que me proporcionó su decisión, pero también estoy increíblemente triste y confundida”, confesó la 'tiktoker'.

