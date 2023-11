El secreto detrás de la ciudad que tiene entre 5 y 8 accidentes de tránsito por año

En un momento en que el mundo entero se encuentra inmerso en debates sobre cómo cambiar la forma en que las personas se desplazan, promoviendo la movilidad sostenible y reduciendo las emisiones a nivel global, hay una ciudad que lleva más de dos décadas liderando el camino.



Pontevedra, ubicada en España, ha sido considerada uno de los primeros lugares en el mundo en peatonalizarse, y los resultados son verdaderamente impresionantes: apenas registra entre cinco y ocho accidentes de tránsito al año, ha reducido el tráfico en un 90% y las emisiones en un 70%.

Pontevedra, un ayuntamiento en España equivalente a un municipio en Argentina, se extiende sobre 118 km², pero su ciudad propiamente dicha abarca solo 5 km². En 1999, esta ciudad tenía cerca de 100,000 automóviles circulando por sus calles a diario. Ese mismo año, Miguel Anxo Fernández Lores, miembro del Bloque Nacionalista Gallego, fue elegido como alcalde, y en el año 2023 aún ostenta ese cargo. Durante su mandato, llevó a cabo una campaña integral para transformar las calles de la ciudad y la vida de sus habitantes.



"La densidad de autos afecta a todos los núcleos de la población y las transformaciones que fuimos haciendo, esa preferencia peatonal y el hecho de que las personas puedan estar en el espacio público, también. No es algo que se hizo solo en la ciudad", explicó Demetrio Gómez, concejal de Movilidad y Obras de Pontevedra, en una entrevista con La Nación.



En Pontevedra, donde viven aproximadamente 65,000 habitantes, el número de vehículos registrados es casi el mismo: alrededor de 65,000. "Nosotros entendemos que el coche nos facilita la vida pero también que no se puede hacer una ciudad donde todos circulan en auto en cualquier lugar y de cualquier forma. La idea es que todos los que lo necesiten puedan llegar a un sitio en su auto, pero solo cuando sea necesario. Si no, van caminando, en bicicleta u otro medio de transporte", explicó Gómez.



Las medidas para transformar la movilidad en Pontevedra tuvieron un efecto inmediato. Apenas un mes después de asumir el cargo, los funcionarios comenzaron el proceso de peatonalización, comenzando por el centro histórico de la ciudad. En ese momento, solo los residentes de la zona y algunos vehículos autorizados podían ingresar al área de 300,000 m². "Así se fue ganando espacio para las personas", resumió Gómez.



La ciudad de Pontevedra en España. Foto: Ayuntamiento de Pontevedra

La regla es simple y se aplica en todas las calles del área: para que los autos puedan circular, debe haber suficiente espacio para que pasen los vehículos, una línea para estacionar y dos veredas de al menos 2.5 metros cada una. Si no se cumple esta condición, la calle se convierte en una "plataforma única", donde automóviles y personas comparten el mismo espacio al mismo tiempo, con una velocidad máxima de 10 km/h. Estas calles funcionan como circuitos, donde se entra y sale por el mismo lugar, evitando que se utilicen como atajos o para buscar estacionamiento.



Además, se implementó el "aparcamiento de servicios", un espacio donde cualquiera puede estacionar durante un tiempo limitado sin costo, generalmente no más de 15 minutos. Esta medida ha contribuido significativamente a reducir el tráfico y la congestión en las calles.



Pontevedra también cuenta con un vehículo de patrulla conocido localmente como "El Multamóvil", que, aunque no está en funcionamiento, ha tenido un efecto disuasorio en la población, alentando el cumplimiento de las reglas de tráfico.

Pontevedra, España. Foto: Ayuntamiento de Pontevedra

Todas estas medidas han tenido un impacto significativo. El tráfico de vehículos motorizados en el centro histórico de la ciudad se ha reducido en un 90%, y en el resto de la ciudad, entre un 60% y un 75%, dependiendo de la zona. Se ha transformado la infraestructura, con estacionamientos que se han convertido en plazas o patios de colegios.

En términos de emisiones de CO2, se ha logrado una reducción del 70% sin necesidad de promover la movilidad eléctrica, y la contaminación sonora también ha disminuido considerablemente.



En cuanto a la seguridad vial, los registros son aún más impresionantes: apenas se registran entre cinco y ocho accidentes graves por año, y no ha habido víctimas fatales por accidentes de tránsito en la ciudad desde 2011. Los incidentes que involucran bicicletas se mantienen entre 10 y 12 por año.



Pontevedra se ha convertido en una "ciudad de los 15 minutos", donde los residentes recurren principalmente a los comercios locales cercanos. Los autos son prácticamente innecesarios, el aire es más limpio y los habitantes prefieren caminar sobre cualquier otro medio de transporte.



A pesar del éxito, Pontevedra no tiene planes de fomentar la movilidad eléctrica y ha adoptado una postura firme en cuanto a la carga de vehículos eléctricos en la vía pública.



Los habitantes de Pontevedra tienen una visión muy positiva de su ciudad. Los más jóvenes incluso planean un futuro a largo plazo en este lugar especial. "No conozco a nadie que haya visitado Pontevedra y no le haya gustado, es un lugar muy especial. Pequeña pero surtida de todo lo que puedas necesitar. Es un gran lugar para vivir y donde criar a tus hijos", comentó Fernando Redondo, de 24 años.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.