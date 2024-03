El secreto definitivo para conciliar el sueño y dormir bien: no es melatonina

Muchas personas por diferentes situaciones no logran conciliar el sueño fácilmente, por lo que algunos deben consultar con el médico para que se les recete algún tipo de medicamento para poder solucionar este inconveniente.



Sin embargo, existen otras personas que no desean exponer su organismo a medicamentos, por lo que buscan otro tipo de solución para dejar de tener insomnio y poder tener un descanso reparador.



Expertos han mencionado que no es necesario acudir a fármacos para poder tener una mejor calidad del sueño, otros estudios han mencionado que prácticas como el mindfulness, podría ser una solución fácil y gratis para dormir mejor.

¿Qué es el mindfulness?

De acuerdo con el portal 'Scielo.org' el mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente con plena aceptación.



Investigaciones de metoanálisis, que han estudiado el papel de esta práctica en la calidad de sueño, especialmente en adultos, revelaron algunos de los beneficios que puede tener a la hora de dormir.



Según el estudio, quienes participaron en el análisis manifestaron que tuvieron mejoras tanto en la duración como en la calidad del sueño, tuvieron menos alteraciones, conciliaron el sueño más rápido y al despertar sintieron que sí habían descansado.



(Lea más: Estos son los mejores hábitos para conciliar el sueño y evitar el insomnio)

A pesar de que el mindfulness puede ser confundido con la meditación, una meditación efectiva es la que lleva al mindfulness.



Por eso es importante, que si no ha practicado la meditación en algún momento, estos trucos le pueden servir para ir familiarizándose con el mindfulness y tal vez lo pueda empezar a practicarla para lograr un descanso pleno, de acuerdo con 'El Mundo'.



(Le puede interesar: ¿Cuál es la vitamina que debe consumir por las noches para lograr un sueño reparador?)

Haga un escaneo corporal: este consiste en preguntarse, en observar sus pensamientos y tratar de no juzgarlos. Ser consciente de la respiración: Busque una posición cómoda en la cama, cierre los ojos y empieza a respirar profundamente para relajarse. En esta práctica puede inhalar y exhalar en tiempos, por ejemplo, inhalar, mantener la respiración contando hasta cuatro y exhalar contando hasta seis. Hacer varias repeticiones hasta que se haya dormido. Leer: para hacer una actividad diferente a la televisión o el celular antes de acostarse, opte por tomar un libro y léalo. Esto le ayudará a relajarse y es posible que le dé sueño. Evitar las pantallas: opte por dejar de ver su celular y las pantallas como la del computador o el televisor, al menos 30 minutos antes de dormir.

Ananda Ceballos, psicóloga y colaboradora de la aplicación de mindfulness 'Petit BamBou', señala que la meditación en la noche es una buena forma de "anclarse en el momento presente y de deshacerse del estrés acumulado con calma y lucidez".



"La meditación desencadena la respuesta de relajación, regulada por el sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso y la curación", asegura la profesional.



Así mismo, señala que las personas que meditan logran ser más estables en su vida emocional y física y que pueden afrontar de mejor forma las situaciones de estrés, no obstante, es importante recordar que estas prácticas necesitan de voluntad y concentración para poder estar conscientes de la realidad.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Mascotas: ¿cómo escogen los perros con quién dormir en las noches?

¿Qué le sucede a nuestro cerebro cuando no dormimos lo suficiente?

¿Por qué sacamos los pies de la cama cuando tenemos calor? Le contamos