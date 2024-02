Blake Lively reveló el secreto de su exitosa relación con Ryan Reynolds

La icónica pareja de Hollywood conformada por Blake Lively y Ryan Reynolds ha sido objeto de admiración y atención por parte del público y los medios durante más de una década.



Su primer encuentro tuvo lugar en el año 2010, y desde entonces han compartido un matrimonio que ya suma 11 años de duración y cuatro hijos. Su vínculo es reconocido por su solidez y alegría, destacándose como una de las relaciones más saludables y divertidas dentro de la industria cinematográfica.

En una reveladora entrevista concedida a su amiga y colega Amber Tamblyn, Blake Lively abordó aspectos íntimos de su vínculo con Ryan Reynolds.



La actriz, reconocida por su papel en ‘Un pequeño favor’, reveló que, desde el inicio de su relación hace más de 10 años, establecieron una regla fundamental que ha sido clave para su estabilidad emocional y su conexión como pareja.



"Cuando Ryan y yo nos juntamos, pusimos la regla de no trabajar al mismo tiempo para que siempre podamos priorizar nuestra vida personal", explicó Lively durante la conversación.



“Eso requiere trabajar muy duro cuando no lo estamos. Al igual que la planificación financiera y su mantenimiento; se necesita equilibrio”, añadió.

Este enfoque consciente hacia su relación se remonta a los inicios de su romance, cuando ambos se encontraban inmersos en compromisos laborales demandantes.



La razón de esto radica en que las filmaciones de películas suelen tener una duración definida, pero implican extensas jornadas laborales para los actores.



En el momento en que Lively y Reynolds se conocieron, ella estaba inmersa en la grabación de ‘Gossip Girl’, una serie con un calendario sumamente riguroso.



“Estoy acostumbrada a trabajar duro e ir y seguir y seguir y seguir y no parar”, reflexionó la actriz y agregó: "Especialmente, 'Gossip Girl 'fue seis años de mi vida y, a veces, filmábamos tres episodios a la vez".

Sin embargo, en aquel entonces, su relación no dio inicio debido a que Ryan estaba involucrado con Scarlett Johansson y Blake con Penn Badgley.



Tras coincidir en el set de ‘Linterna Verde’, Blake y Ryan mantuvieron una amistad durante varios años. No obstante, con el paso del tiempo, surgieron sentimientos entre ellos que los unieron, y desde entonces no han dejado de estar juntos.



En los últimos años, la actriz reconocida por su papel como 'Serena van der Woodsen' ha reducido su participación en proyectos cinematográficos. Una de las razones principales es su dedicación a la crianza de sus hijos.

En febrero de 2023, junto a Reynolds, dieron la bienvenida a su cuarto hijo. A pesar de esto, Blake Lively sigue siendo una figura destacada en la industria de la moda, siendo invitada de honor en los principales desfiles y siendo una de las figuras más esperadas en el Met Gala.



Por otro lado, Reynolds continúa involucrado en múltiples proyectos cinematográficos. Entre estos, destaca la anticipada película 'Deadpool & Wolverine', la tercera entrega de la franquicia basada en los cómics de Marvel, en la cual compartirá pantalla con Hugh Jackman.



Recientemente, durante el lanzamiento del tráiler de la mencionada película durante el Super Bowl, Blake Lively demostró su respaldo a Reynolds llevando una pulsera con el logo de la película, a pesar de no poder acompañarlo físicamente en ese momento debido a compromisos previos.

