La televisión mexicana ha dado la posibilidad de conocer a grandes artistas que han explotado su carrera a nivel nacional e internacional. Es el caso de un mexicano que se convirtió en un ícono no solo por sus películas, sino por su pasado como deportista.

Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como ‘El Santo’, fue un luchador profesional y actor que llegó a los corazones de todos los televidentes mexicanos, quienes fueron parte de la carrera artística de este personaje icónico del país latinoamericano.

Su pasado



Guzmán Huerta, también apodado como ‘El enmascarado de plata’, nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Fue el quinto de los siete hijos que tuvieron sus padres, Josefina Huertas Máquez y Jesús Guzmán Campuzano.



En 1934, junto con sus dos hermanos, Miguel y Jesús, empezaron a adentrarse en el mundo de la lucha gracias a los entrenamientos que se realizaban en el casino de la Policía de la Ciudad de México. Sin embargo, uno de sus hermanos, apodado como ‘El Pantera Negra’, falleció en un show de lucha el 13 de agosto de 1934, en la ciudad de Puebla.

"Yo debuté a los 16 años de edad. Mi primera lucha fue contra el luchador Eduardo Palau, al que ahora es referí -encargado de la dirección y entrenamiento del boxeador-. Y en una desaparecida arena, Anáhuac, y después salté a la Arena México, de la Colonia Doctores, pero la arena vieja, no la moderna, ahí debuté como El Santo", se escuchó en un audio recogido por la Fonoteca Nacional de México.



Durante esos 10 años tuvo varios apodos: ‘Rudy Guzmán’, ‘El Hombre Rojo’, ‘El Enmascarado’, ‘El Incógnito’ y ‘El Demonio Negro’. No obstante, experimentó muchos problemas con el último sobrenombre que tuvo: ‘El Murciélago Enmascarado II’, ya que Jesús Velásquez, el propietario del nombre, declaró que él no podía utilizarlo por derechos de autor.

En los principios de 1940 se enamoró de Maria de los Ángeles Rodriguez Montaño, conocida como ‘Maruca’, con quien se casó. Ese matrimonio obtuvo uno de sus grandes frutos con el nacimiento de su primer hijo, Marcos López Villa.



"Para mí era mi padre, un hombre preocupado por su familia, amoroso a su manera, cuyo único misterio era su identidad", dijo su primer hijo en una entrevista que tuvo con el medio ‘El Universal’.

El inicio de su fama



Durante 1942, su entrenador de boxeo le ofreció una propuesta para integrarse en el nuevo equipo de luchadores de ropa plateada que estaba formando. Además le ofreció tres posibles nombres: ’El Santo’, ‘El Diablo’, y ‘El Ángel’. Él decidió tomar el primero.

A principios de su nuevo viaje con el grupo no obtuvo bastante reconocimiento en la banda ‘Los Rudos’, hasta que se pasó a la agrupación técnica y consiguió su propio estilo, haciéndolo bastante popular en el gremio de dicho deporte.

Ícono mexicano



Su popularidad obtuvo mayor auge en 1952, cuando el artista y editor José Guadalupe Cruz creó el cómic ‘Santo, el Enmascarado de Plata’, naciendo así el primer personaje de historieta mexicana como luchador.

Por consiguiente, se adentró en el mundo del espectáculo al participar en varias cintas cinematográficas como ‘Santo en el Misterio de la Perla Negra’, de 1961, y ‘Santo versus las mujeres vampiro’, de 1962.



Con más de 50 películas de las que fue parte durante toda su carrera artística, obtuvo el cariño de los mexicanos porque sus largometrajes se volvieron parte fundamental de la cotidianidad del país. Además de haber sido un éxito en todos los cines mexicanos.

Desenmascarado



En la exposición ‘En casa con mis monstruos’ que realizó Guillermo del Toro, director y guionista, expuso el rostro del mexicano que estuvo oculto por varios años. Específicamente una fotografía que fue tomada el 17 de marzo de 1965.

La exposición de Guillermo del Toro "en casa con mis mounstros" muestra una foto con el verdadero rostro del actor y luchador Rodolfo Guzmán Huerta "EL SANTO". Finalmente alguien lo desenmascaró. pic.twitter.com/hCEe24NnB2 — César (@cesgao) October 27, 2019

La imagen estaba acompañada con el mensaje: “La presente credencial acredita a C. Rodolfo Guzmán Huerta ‘El Santo’ como miembro meritorio de la ANDA -Asociación Nacional de Actores- en todas sus especialidades y de la sección de actores del STPC -Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica- de la RM”.



La exposición del director se encuentra ubicada en el Museo de las Artes en la Universidad de Guadalajara, México.

El fin de ‘El Santo’



Finalmente, el actor estuvo en el programa periodístico ‘Contrapunto’, donde mostró una parte de su cara. Esta noticia sorprendió bastante a los seguidores del mexicano, ya que siempre había sido un misterio.

10 días más tarde, el 5 de febrero de 1984, falleció a sus 66 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio -obstrucción de la irrigación sanguínea al músculo del corazón- después de que se presentó en el teatro Blanquita, en la capital de su país natal.



Su funeral se realizó en la Ciudad de México, donde más de 10 mil personas asistieron, entre ellos familiares, amigos y los fanáticos del personaje. En esa misma ciudad fue sepultado, específicamente en ​el cementerio Mausoleos del Ángel.

