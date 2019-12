El sacerdote que causa sensación en redes por sus fotos como modelo

Facebook: Padre Ricardo Esteves

Para Esteves el hecho de haber estado desde muy pequeño en el seminario le permitió ganar una vida espiritual y moral diferente y, aunque según su testimonio, no vivió ciertas experiencias de la infancia, si consiguió hacer muchos amigos y tuvo una juventud como cualquier otro chico. Asegura que hubo momentos en los que dudó de su vocación pero que frente a esas inquietudes acudió a Dios y a los santos de los que es devoto."Me siento cien por ciento acompañado por Dios, en mi vida he tenido dos santos protectores por los cuales he tenido una veneración especial y son San Benito y el Padre Cruz" aseguró para 'Jornal C Caminhense'.