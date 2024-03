El rumor que acabó con la reputación de Miguel Melfi antes de 'La casa de los famosos'

Miguel Melfi ha dado de qué hablar en las últimas semanas debido a su relación con Nataly Umaña dentro del set de 'La casa de los famosos', pese a que ella estaba casada con Alejandro Estrada. Ahora, el panameño confesó las razones que lo sacaron de Ecuador.

Dentro del reality, Melfi aprovechó para contar una de las situaciones más difíciles que ha pasado en su vida, pues, sin revelar la fecha exacta en la que ocurrió, se inventó un rumor sobre su relación con otro hombre.

Según contó, se le acusaba de sostener relaciones íntimas con un presentador ecuatoriano en los años en los que Melfi vivió en ese país.

"Se me difamó en Ecuador, se inventó un rumor sobre mí, el cual era totalmente falso y terminó convirtiéndose en una demanda. Yo abandoné el país después de demandar, porque sentía que la carga allí era muy fuerte", dijo el panameño.

"Creo que no estaba preparado para recibir tantas críticas, cosas o comentarios en ese momento, que me afectaron. Me dejé llevar también por lo que pensaba la gente, y me perdí", dijo el panameño.

¿Cuál es el supuesto video íntimo de Miguel Melfi con un presentador panameño?

A inicios de 2023, el programa 'Calientitos TV' dijo que tenía un video íntimo de Miguel Melfi con un presentador de farándula de Ecuador, lo que creó una gran especulación en los seguidores del cantante.

Aunque nunca se difundió el video, Melfi interpuso una demanda contra el periodista Mauricio 'Cuy' Altamirano, quien fue sentenciado a 15 días de prisión y a pagar una indemnización de 12,000 dólares.

Esta sentencia fue apelada por el abigado de Melfi y se exigió una suma de dinero más alta, pero el panameño no pudo con la presión mediática y salió del país para su natal Panamá.