El romance secreto que tuvo el rey Carlos III con una actriz de Hollywood

En un giro de los acontecimientos, se descubrió que el rey Carlos III tuvo un acercamiento con la actriz de Hollywood, Barbra Streisand, en la década de 1970. La historia fue revelada en el libro de memorias de Streisand, titulado 'My Name is Barbra'.

El romance secreto que tuvo Carlos III con una actriz

Según los informes, la pareja se conoció en 1974 en el 'set' de filmación de una película en la que Streisand era la protagonista.



En ese momento, la también cantante estaba en la cima de su carrera y era reconocida en todo el mundo. De acuerdo con las memorias en su libro, el Rey incluso tenía un póster de la estrella guardado en su colección personal.

Sin embargo, esta relación generó rumores y desencuentros, especialmente con la princesa Diana, quien, según Streisand, tenía sospechas de que la amistad entre ellos podría haber ido más allá de lo platónico. La propia actriz menciona en su libro: "Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”.

Reencuentro en 1994



En 1994, Carlos III y Streisand se reencontraron detrás de escena en el concierto de la artista en el Wembley Arena de Londres.



En una nota escrita por el entonces príncipe, se expresaba su admiración por la actuación de ella: "Fue un placer asistir a tu concierto de anoche, ¡Estuvo maravillosa y adoré cada minuto!". Estos encuentros frecuentes alimentaron aún más los rumores de un romance entre estos dos amigos.

La historia fue revelada en el libro de la actriz. Foto: Foto sacada de redes sociales.

Además, en 1995, el entonces príncipe extendió una invitación a Streisand para visitar su residencia en Gloucestershire, donde, de acuerdo con los relatos de la cantante, compartieron una romántica cena a la luz de las velas.

Según las memorias, el rey le envió una tarjeta y un video para conmemorar su cumpleaños número 80, aunque ni Streisand ni el monarca británico han realizado declaraciones públicas sobre este asunto.

Aunque la noticia de este romance secreto causó un gran revuelo en las redes sociales y los medios, no es la primera vez que se menciona un romance paralelo del rey Carlos III. Su historia con Camila ha sido tema de discusión durante años.

¿Quién es Barbra Streisand?



Barbra Streisand, nacida en Brooklyn, Nueva York, es una figura icónica en el mundo del entretenimiento, con una carrera que abarca más de seis décadas..

(Lea: ¿Príncipe William es infiel? Medios internacionales lo relacionan con otra mujer).

Su éxito en la música, el cine y el teatro la convierten en una leyenda de la cultura estadounidense.



A lo largo de su carrera, vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha ganado dos premios Óscar y nueve Grammy. Su autobiografía, 'My Name is Barbra', de 970 páginas, ha alcanzado el tercer puesto en la lista de libros más vendidos en Estados Unidos desde su publicación reciente

