Desde que Shakira lanzó la explosiva ‘Music Session #53’, en colaboración con Bizarrap, pocas son las declaraciones que ha dado en público. Abrió su corazón hace pocas semanas en diálogo con la cadena N+ y lo volvió hacer, recientemente, ante las cámaras de ‘The Tonight Show’, uno de los programas de entretenimiento diario más longevos y con mejores datos de audiencia televisiva en Estados Unidos.



Con una larga y brillante melena rubia, un vestido negro ceñido a su cuerpo y una personalidad arrolladora, la intérprete de ‘Monotonía’ realizó la primera entrevista en compañía de Bizarrap, el productor argentino con el que estalló las plataformas digitales el pasado 11 de enero.

Los detalles de su colaboración y su vida privada, como era de esperarse, no faltaron, pero tampoco lo hizo la intervención musical de los artistas. Por primera vez desde su lanzamiento, tanto Shakira como Bizarrap decidieron interpretar la ‘BZRP Music Sessions #53’, una canción repleta de dardos e indirectas para la más reciente expareja de la colombiana, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía Martí.



Mientras que el compositor argentino se limitó a acompañar desde la consola, Shakira arrasó en el escenario: unos buenos movimientos de cadera, un look glamuroso y una actitud apabullante fueron los elementos que convirtieron a la presentación en todo un espectáculo. De principio a fin, los fanáticos de los artistas entonaron junto a ella una de las piezas musicales más sonadas, polémicas y urticantes de su repertorio.

Si bien hubo muchos momentos destacados, como aquel en el que abrazó a una persona de entre el público, hubo uno en particular que generó revuelo en las redes sociales: cuando al entonar la icónica frase “cambiaste un Rolex por un Casio”, levantó su muñeca izquierda para dejar al descubierto su reloj marca Rolex.



En la canción, lanzada el 11 de enero del 2023, Shakira hace su primera mención a Clara Chía con la frase “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”. Sin embargo, no es la más directa que hace; tan solo unos cuantos segundos después canta: “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.



A la pista se suman ‘joyitas’ como “Yo valgo por dos de 22", “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Cambiaste un Rolex por un Casio”, frases que no hacen más que reiterar la superioridad que siente la artista con respecto a la nueva pareja de Piqué.

Tras la deslumbrante presentación de la artista, los usuarios en redes sociales no tardaron en pronunciarse. En especial, decidieron rescatar el gesto de la barranquillera, que muchos tomaron como una contundente respuesta hacia Piqué, quien en ocasiones pasadas había aparecido luciendo un reloj marca Casio en su muñeca.



“Shakira siendo icónica, al usar un Rolex para su presentación en ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon”, escribió una usuaria en redes; al tiempo que otros dejaron comentarios como “No, el Rolex. Shakira, te amo” y “Shakira luciendo un Rolex para su actuación después de que Piqué mintiera sobre su patrocinio de Casio”.

Su reveladora entrevista con Jimmy Fallon

Antes de subirse al escenario a entonar la ‘BZRP Music Sessions #53’, que se ha convertido en el himno de muchas mujeres a lo largo y ancho del mundo, tanto Shakira como Bizarrap dieron detalles de su éxito mundial.



El productor argentino reveló que contactó a la intérprete de ‘Waka Waka’ por mensaje directo. Una vez logró acercarse a ella, aprovechó su viaje a Barcelona, España, para proponerle dos beats. Las caderas de la colombiana no fallaron y, en seguida, supo cuál era el indicado.



“Lo empecé a sentir en el cuerpo. Usualmente tengo estas reacciones viscerales, físicas, a la música. Sé que una canción está funcionando porque de repente me muevo como con estas pequeñas contracciones de mi coxis a mi hueso ilíaco, lo que se traduce en movimientos de cadera”, explicó la colombiana con respecto a su elección.

Por otro lado, la barranquillera también habló del empoderamiento femenino y de cómo la canción se había convertido en un "himno para muchas mujeres". Al respecto dijo: “Tuve un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Fue una forma sana de canalizar mis emociones”.



Y segundo después, añadió: "Siento que después de grabar esta canción no solo tenía fanáticos, sino que había una hermandad de mujeres que habían pasado por lo mismo y aunque escribí la canción para mí, con esta canción creo que logré representar la voz de muchas de ellas".

