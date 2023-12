El ritual para comenzar diciembre y atraer la prosperidad a la casa en Navidad

En diciembre las familias suelen llenarse de alegría, ya que durante el año muchos esperan su llegada para compartir con sus seres queridos, preparar los platillos típicos de la época como los buñuelos, la natilla y los tamales, algunos planean viajes por el mundo y otros salen de fiesta.



Adicional a esto, se escucha en todas las casas las canciones icónicas de Navidad como las de Pastor López o Los 50 de Joselito mientras decoran su hogar con algunas luces, el árbol, el pesebre, guirnaldas, muñecos de nieve, entre otros objetos representativos.

Para este mes siempre hay algún ritual que fue heredado por parte de algún familiar o conocido para atraer la salud, el dinero o los viajes que estarán presentes en el próximo año 2024, entre los cuales están presentes ingredientes de la cocina como la canela y las lentejas. Aquí le traemos uno para la prosperidad.



Ritual para la prosperidad en diciembre



Puede iniciar con una limpieza energética, para esto debe sacar todo lo que no haya utilizado durante el año o lo que usted considere que ya no tendrá uso, lo que esté roto o lo que no le guste, esto sirve para liberar espacio en su hogar y a su vez darle una sensación de tranquilidad, según ‘Mejor con salud’.



Para renovar las energías puede preparar con agua y vinagre blanco una sustancia que deberá pasar por todos los rincones de su casa, para esto puede verter la mezcla en un atomizador y rociar en donde quiera, después pase un trapo para quitar el producto.



Si lo desea, compre un sahumerio o un incienso, luego enciéndalo y camine con él por toda la casa realizando pequeños espirales con el humo, esto para que se deshaga de todas las malas vibras, promover la armonía y la paz en su vivienda.



Luego de que haya realizado lo anterior, puede iniciar con el ritual de la prosperidad, para el cual necesita canela en polvo, tome un poco de este producto en la palma de su mano derecha y diríjase a la puerta de entrada de su hogar, una vez esté en frente, repita lo siguiente, de acuerdo con el portal ‘Para ti’:



“Cuando esta canela soplo, la prosperidad aquí penetrará. Cuando esta canela soplo, la abundancia vendrá para quedarse. Cuando esta canela soplo la abundancia aquí vivirá”.



Tenga en cuenta que debe soplar de afuera hacia adentro, esto para que el éxito entre a su hogar junto al polvo y las energías. Por último, deje que este ingrediente se quede en el piso hasta el siguiente día que realice el aseo de su casa, barriendo como normalmente lo hace.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO