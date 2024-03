El reto de los 30 días con los que ahorrará hasta $465.000: así se hace

l ahorro es una cantidad de dinero que se aparta de los ingresos, para ser usado en el futuro en viajes, ropa, educación, proyectos empresariales o para tener un saldo que le ayude en momentos de crisis financiera. , para ser usado en el futuro en viajes, ropa, educación, proyectos empresariales o para tener un saldo que le ayude en momentos de crisis financiera.

Esta práctica suele ser recomendada para cumplir con cualquier tipo de meta, no obstante, no es una tarea fácil, si se tiene el hábito de gastar hasta el último centavo o el salario no alcanza para lograrlo.

Si usted quiere y puede iniciar un ahorro, lo primero que debe tener claro es que es un cometido que requiere de su total compromiso; no finalice el ahorro en una fecha no estipulada, y tampoco está permitido no ser constante con la suma que se destinará.

El ahorro tiene tres elementos claves para que funcione:

Un motivo: un viaje, iniciar estudios avanzados o tener una base para imprevistos. Una estrategia: ser consciente con lo que se puede ahorrar, sin que afecte el pago de sus responsabilidades. Un límite de tiempo: desde cuánto y hasta qué fecha hará el ahorro.

¿Cómo ahorrar $465.000 en 30 días?

Puede aplicar esta regla con otro monto y por más tiempo. Foto:iStock Compartir

Si va a iniciar un plan de ahorros y antes no lo había hecho, establezca un programa corto de tan solo 30 días; tenga en cuenta que, al culminar el cometido, puede ampliar más la meta o variar el valor.

A continuación, le detallaremos un reto de 30 días en el que conseguirá ahorrar 465 mil pesos.

Hay que aclarar que el ahorro se hará día a día y el valor aumentará gradualmente, es decir: en el día uno agregará a la cuenta $1.000; en el día dos incrementará ese mismo valor, ejemplo:

Dia 1: ahorrará $1.000.

ahorrará $1.000. Día 2: ahorrará $2.000 y tendrá en la cuenta $3.000.

ahorrará $2.000 y tendrá en la cuenta $3.000. Día 3: ahorrará $3.000 y tendrá en la cuenta $6.000.

ahorrará $3.000 y tendrá en la cuenta $6.000. Día 4: ahorrará $4.000 y tendrá en la cuenta $10.000.

ahorrará $4.000 y tendrá en la cuenta $10.000. Día 5: ahorrará $5.000 y tendrá en la cuenta: $15.000.

Esto lo hará hasta llegar al día 30, en el que debe agregar a la cuenta $30.000, y al final, todo el dinero sumará $465.000.

¿Ahorrar o pagar deudas?, ¿Qué debe hacer?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO