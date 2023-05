'The Füde Experience' es una iniciativa gastronómica creada por la modelo estadounidense, Charlie Ann Max, que consiste en asistir a un lugar para cenar y realizar meditaciones o talleres con la única condición de estar desnuda.



Lo que comenzó como un hobby en la casa de la modelo durante la pandemia, terminó por convertirse en un restaurante itinerante en el que las mujeres cisgénero, lesbianas y personas trans pueden acudir para compartir una velada gastronómica vegana, en la que se charla sobre meditaciones y talleres de arte.

La experiencia tiene un costo de 88 dólares ($400.000 pesos colombianos), y para lograr acceder a la misma se debe inscribir en la página web oficial y responder un formulario con una serie de preguntas en relación con el contenido de la cena, para así lograr un asiento en la curiosa práctica.



La intención de Max tiene el objetivo de romper con los estereotipos corporales ligados a la forma del vestir, así como favorecer la conexión con sus cuerpos sin tener que ser juzgadas por su peso o aspecto.



“Al eliminar las expectativas y los juicios sociales ligados a la desnudez, favorecemos la conexión con nuestro cuerpo y el de los demás, de una forma profunda y sin ser juzgados. Personalmente, me ha costado mucho llegar a aceptarme debido a la toxicidad de la cultura del cuerpo. Estar desnuda me ayudó a sanar la dismorfia corporal. Me he hecho mucho más fuerte”, dijo la artista en entrevista con el diario ‘El País’.

Aunque el ingreso es principalmente para mujeres, en caso de ser hombre y querer vivir esta experiencia se debe ser invitado por una participante que haya estado en cenas anteriores, de lo contrario, no se podrá ingresar, pues una de las reglas es crear y mantener un lugar seguro entre las asistentes en el que se sientan en total confianza para expresarse en comodidad y sin temor a ser violentada



Los encuentros, que se realizan frecuentemente en New York con un aforo de 36 personas, estarán en España a finales de agosto. La idea es expandir el ‘performance’ a lo largo de Europa, tras visitar Londres y Berlín.



Esta iniciativa se asemeja a los restaurantes nudistas como el 'O'Naturel' en París, en el cual solo se promete vivir un espacio netamente culinario.

