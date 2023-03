Anahí apeló a la nostalgia de sus fanáticos retomando el 'look' con el que interpretó a su personaje de Mia Colucci en la telenovela Rebelde que se estrenó en 2004.



La actriz, ahora de 39 años, se mostró con el reconocido flequillo del personaje y el pelo más rubio, recordando el memorable estilo que impuso en su momento.

En la publicación que hizo en su cuenta de Instagram tiene más de 900.000 ‘me gusta’ y en los comentarios han señalado que este corte con capul "le luce" y que solo hace falta la estrella en la frente que llevaba la joven más popular del Elite Way School.



Aunque han pasado 17 años desde la última aparición del grupo RBD conformado por Anahí, Alfonso Herrera, Christopher Uchkerman, Cristian Chavez, Dulce María y Maite Perroni, el anuncio del regreso de la banda para su gira ‘Soy Rebelde Tour’ les ha regresado el protagonismo.

Por el momento, Anahí es la única de todos los integrantes que retomó el look que tuvo durante las grabaciones de la novela, pero se desconoce si Dulce María volverá a ser pelirroja como el personaje de Roberta o Christian Chávez rubio como cuando interpretaba a Giovanni.

Facebook Twitter Linkedin

Anahí Puente es una actriz, cantante, modelo y compositora que encarnó a Mía Colucci en la telenovela Rebelde. Foto: Televisa - Instagram: @anahi

La gira ‘Soy Rebelde Tour 2023'

Como ya es sabido, no todos los miembros estarán presentes en el regreso a los escenarios, ya que el actor ‘Poncho’ Herrera desistió de participar de los conciertos, aunque la banda aclaró que no tiene ningún tipo de problema con el cantante.



A pesar de que Alfonso Herrera desistió de participar en la gira por motivos laborales y personales, Dulce María no descartó que el actor forme parte en alguno de los muchos conciertos confirmados.



Le puede interesar: (Mhoni Vidente predice que Alfonso Herrera se unirá a la gira de RBD)



La gira ‘Soy Rebelde Tour’ 2023 consta de 48 conciertos, iniciando la presentación en el estadio Sun Bowl, en el Paso, Texas, el 26 de agosto. En México habrá 10 conciertos en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.



Christian Chávez y Christopher Uckermann revelaron durante la alfombra roja de los TikTok Awards que el grupo está trabajando en nuevas canciones que estrenarán durante la gira.



Rebelde se presentará entre el 3 y el 6 de noviembre en Colombia, en la ciudad de Medellín. Dichas presentaciones se harán en el estadio Atanasio Girardot, siendo esta la última oportunidad de ver a la banda.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

- Maite Perroni reveló si estará en la gira de RBD, tras su embarazo

- ‘Sálvame’: la verdadera historia sobre el fenómeno de RBD

- RBD: así es la 'jugada' que aplica Medellín para quedarse con los megaconciertos