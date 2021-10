Mamá de J Balvin y su regaño por el video de ‘Perra’: ‘No lo seguí viendo’

A pesar de haber sido eliminado de YouTube, el polémico videoclip de la canción ‘Perra’, de J Balvin, sigue causando todo tipo de reacciones.



En esta oportunidad, después de que personas como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificaran la composición musical como “machista” y “misógina”, el turno de dar su juicio al respecto fue para doña Alba Mery Balvin, la propia madre del artista antioqueño.



Durante una entrevista con el programa ‘Nos Cogió la noche’, de ‘Cosmovisión’, la madre del reguetonero expresó la consternación que sintió al ver el video musical en el que su hijo aparecía ‘llevando’ con una cadena a dos mujeres que se arrastraban por el suelo.



“Cuando me enteré, yo lo llamé y le dije: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’... No sé ni qué decir”, manifestó titubeando.

Por lo que dijo la popular ‘Albita’, la repulsión de semejantes imágenes llevaron a que no pudiera terminar de ver el metraje: “No seguí viendo el video… pues no lo veía a mi Josecito por ninguna parte”.



Aunque el artista no se ha manifestado al respecto, su mamá hizo hincapié en que “no podemos idealizar a nadie, pues él tiene sus defectos y sus cualidades” y que, sencillamente, su hijo “se equivocó”.



(Le puede interesar: 'Influencer' se disfraza de árabe y lanza billetes en Cartagena).

(Además: Bad Bunny sobre J Balvin: 'Si yo fuera juez de los Grammy no nomino 'Agua'').

La mujer, que ha sido reconocida ampliamente como un pilar en la exitosa carrera de J Balvin, enfatizó en que es precisamente en los momentos más duros es cuando más siente que debe estar a su lado.



“Quizás cuando se equivocó es cuando más lo quiero y cuando más lo admiro”.



“A tu madre nadie la reemplaza y por una sola canción el mundo no cambia”, sentenció doña Alba.

