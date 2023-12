El regalo que Kevin Costner dio a su novia y enfureció a su exesposa: 'Arde de celos'

A pesar de su renombrada carrera en Hollywood, Kevin Costner ha sido noticia recientemente no por su trabajo en la gran pantalla, sino por su vida amorosa y el regalo que le hizo a su nueva novia, la cantante Jewel, un gesto que, al parecer, no ha sido del todo bien recibido por su exmujer, Christine Baumgartner.



El actor estadounidense, famoso por películas icónicas como ‘La Danza de los Lobos’ y ‘El guardaespaldas’, estuvo casado con Christine durante 18 años y tuvieron tres hijos juntos. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin a principios de este año en lo que no fueron precisamente los mejores términos.

Según reportes de los medios de comunicación en Estados Unidos, Kevin Costner, de 68 años, habría comprado una guitarra de alto valor como regalo para Jewel, de 49 años, durante un evento benéfico organizado por la cantante para su fundación. Aunque este gesto pareciera inocente, no habría pasado desapercibido por Christine Baumgartner.



Una fuente cercana a Baumgartner expresó: "A pesar de decir públicamente que no le sorprende que Kevin haya seguido adelante, Christine está ardiendo de celos". La situación ha suscitado cierta controversia, ya que Costner se había mostrado crítico ante rumores sobre la orientación sexual de su exesposa en el pasado.



Es importante mencionar que la expareja llegó a un acuerdo en septiembre pasado, después de que se confirmara el acuerdo prenupcial. Según el veredicto del juez, Costner solo debe pagar 63,209 dólares al mes de su fortuna, que asciende a 400 millones de dólares , para el cuidado de sus tres hijos en común: Cayden (16), Hayes (14) y Grace (13).

La historia de cómo Kevin Costner y Jewel se conocieron también ha sido objeto de interés. Según fuentes cercanas a la pareja, fue el magnate Richard Branson quien desencadenó su encuentro. Branson, amigo de ambas celebridades, organizó un evento benéfico en su isla privada del Caribe en noviembre, al cual invitó a Kevin Costner.



Una fuente reveló a 'Daily Mail': "Se llevan muy bien y Jewel parece estar contenta". Aunque aún no han confirmado su romance públicamente, personas cercanas a la artista notaron un brillo especial en su mirada desde que comenzaron a relacionarse. Además, se ha comentado que Jewel tiene una debilidad por los hombres con un estilo country-western, que parece encajar perfectamente con el actor.



Los rumores sobre su posible romance comenzaron a circular cuando se filtraron fotos de ambos juntos en las Islas Vírgenes Británicas durante el evento benéfico de la Fundación Inspiring Children de Jewel. Testigos presenciales afirmaron que "definitivamente había algo entre ellos" y que, cuando estaban juntos, parecían irradiar una química innegable.

