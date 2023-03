Con más de 10 años de trayectoria musical a sus espaldas, Maluma siempre está dando de qué hablar. Cuando no es por sus colaboraciones con artistas de talla internacional, es por sus invitaciones, nominaciones o apariciones en grandes eventos. Junto con Carlos Vives y Christian Nodal fue, por ejemplo, recientemente invitado al Festival de la Leyenda Vallenata que se llevará a cabo en abril.



Aunque el intérprete de ‘Hawái’ está constantemente bajo la mira de sus seguidores a cuenta de su carrera profesional, su vida personal también es un aspecto que lo mantiene vigente en la boca de todos. Para muestra de un botón, está el excéntrico regalo que le dio recientemente a su padre, Luis Londoño.

Cuando se trata de dar un obsequio, Maluma no escatima en gastos. Eso bien lo dejó claro el artista antioqueño el año pasado, al regalarle una casa a un fanático, y en el 2021, después de sorprender a Kim Kardashian con un tocadiscos de la marca Crosley. Ahora, el artista colombiano lo ha vuelto a confirmar con un inusual regalo para su progenitor.

“¡Miren el regalo que le di a mi ‘viejo’ de cumple!”, escribió ‘Don Juan’ -apodo que adquirió hace algunas semanas el cantante- en el video con el que dejó al descubierto la sorpresa. En este, el artista de música urbana luce una camiseta sin mangas, una gorra color beige y, en su mano izquierda, carga una bolsa de regalo color negro.

Maluma es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial. Foto: EFE

“Él es fanático, enfermo, por los Miami Heat. Así que pillen este regalo. Una camiseta firmada por todos los jugadores de Miami Heat”, empezó diciendo Maluma a sus seguidores, segundos antes de ir en busca de su padre para sorprenderlo con el obsequio.



Una vez llegó a la habitación en donde se encontraba su progenitor, el intérprete de ‘Cuatro babys’ le entregó la bolsa negra, no sin antes advertirle que se trataba de un regalo “atrasado”, pues no se lo había podido dar el día de su cumpleaños, que fue el pasado 17 de marzo.

Luis Londoño se apresuró a abrir el paquete y, una vez lo logró, sus ojos se toparon con una camiseta de los Miami Heat que, además, estaba firmada por todo el equipo. El hombre no pudo contener la cara de sorpresa por el regalo de su hijo y, mucho menos aún, las palabras de estupefacción.



“Ay, juep (...) Yo no puedo creer esto. ¿Esto es en serio?”, dijo en un inicio el padre del cantante. Después, preguntó eclipsado por la emoción: “No, ¿es de los Heat?”. Ante este cuestionamiento, Maluma no tuvo reparo en contestar: “Sí, firmada por todo el equipo”.

A la respuesta del artista antioqueño sobrevino un gran abrazo por parte de su progenitor, quien confirmó su emoción con las palabras: “Qué belleza de regalo, huevón”.



Durante su camino a la fama, Maluma ha estado acompañado por Luis Londoño. De hecho, tanto en redes sociales como en entrevistas han dejado al descubierto que poseen una relación cercana, en la que la complicidad, la confianza y el apoyo son los elementos principales.



“Ver a Juan Luis cumplir sus sueños, proponerse metas y lograrlas todas, es algo que siempre le voy a resaltar; además, el amor por su hermana, por sus padres y por todo lo que hace es único, eso muestra el gran ser humano que es (...) Me satisface grandemente ver que no sólo como artista, sino como ser humano ha tenido un crecimiento excepcional. Es un muchacho bueno de corazón”, aseveró el papá de Maluma en una entrevista que dio el año pasado para la revista ‘Fucsia’.

