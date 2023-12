El reencuentro de Charlie Sheen y Angus T. Jones, años después de Two and a Half Men

Angus T. Jones, conocido por su papel en la exitosa serie de televisión estadounidense 'Two and a Half Men' cuando era un niño, ha dado un giro sorprendente en su vida. A los 30 años, este joven actor ha vuelto a la pantalla chica en un intrigante reencuentro con Charlie Sheen.

El dúo se ha unido al nuevo proyecto del productor ejecutivo Chuck Lorre, 'Bookie', una comedia de HBO Max que promete sacar sonrisas. Jones y Sheen realizaron un cameo en el primer episodio de la serie, en el cual ambos se interpretan a sí mismos, regalando a los fanáticos de "Two and a Half Men" un momento muy especial.



En esta escena, recrean un momento icónico del episodio piloto de la serie original, cuando Jake (interpretado por Jones, que entonces tenía solo 9 años) observa a su tío Charlie Harper (Sheen) jugando al póquer con sus amigos.



En la mesa de póquer, se encuentran todos los participantes originales del primer episodio de 'Two and a Half Men': Eddie Gorodetsky, Eugene Byrd, Frankie Jay Allison y Dan Foster. El único ausente fue Thomas F. Wilson, quien no pudo estar presente.



(Le puede interesar: ¿Cuáles son los mejores lugares para pasar la noche de las velitas, según la IA?).

La idea de recrear esta escena surgió mientras trabajaban en el guión de 'Bookie', en la cual los personajes principales, Danny (interpretado por Sebastian Maniscalco) y Ray (interpretado por Omar Dorsey), visitan a Sheen mientras él celebra una partida de póquer dentro de un centro de rehabilitación, argumentando que se siente cómodo allí y puede disfrutar de estacionamiento gratuito.



Chuck Lorre compartió su entusiasmo sobre la escena, diciendo: "Cuando estábamos hablando de la escena, los dos dijimos al mismo tiempo: 'vamos a recrear la escena de póquer del piloto de Two and a Half Men'. Angus tenía nueve años y aparecía personificando a Jake, luciendo un pijama y molestando a los hombres que jugaban a las cartas. Ahora, 20 años después, le preguntamos a Angus si quería venir a jugar y estar en la toma, pero esta vez como un jugador más".



El cocreador de 'Bookie', Nick Bakay, también se unió a la idea, destacando que esta escena es un regalo para los fanáticos de 'Two and a Half Men' y que es una recreación literal de la primera escena del primer episodio y esa partida de póquer, con todos los actores originales presentes, incluido Angus Jones, ahora adulto.



(Además: La historia de 'The Kiss': la foto que cambió la vida de la princesa Diana).

A pesar de su partida de 'Two and a Half Men' al final de la décima temporada y su ausencia en las temporadas 11 y 12, Angus T. Jones regresó para el final de la serie en 2015. Chuck Lorre comentó sobre la vida actual de Jones: "Lo está haciendo muy bien. Es un tipo estupendo. Es algo extraordinario, empezamos a trabajar juntos cuando él tenía ocho años. Era un niño pequeño, ¿verdad? Con unos instintos cómicos asombrosos, sin pensarlo, estaba en su ADN. Y trabajar juntos de nuevo, 20 años después, fue divertido. Pasamos una tarde maravillosa. Todo el mundo tuvo la misma reacción: '¡Dios mío! Eres un hombre hecho y derecho'".



En los últimos años, Jones se ha centrado en causas benéficas, especialmente en aquellas que ayudan a niños que sufren abusos, y ha enfocado su vida en su religión tras su retiro de la actuación. Su regreso a la pantalla chica ha emocionado a sus seguidores y ha demostrado que su talento sigue intacto.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación y contó con la revisión de la periodista y un editor.