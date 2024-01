Qué dice el hijo de Griselda Blanco de Sofía Vergara por serie en Netflix 

Este 2024, la plataforma de streaming Netflix, traerá a los usuarios una serie que contará la vida de la conocida ‘Viuda negra', Griselda Blanco.



El personaje será interpretado por la colombiana Sofía Vergara, quien ya arrancó con su gira por varios países y medios de comunicación para hablar sobre esta producción que está causando ‘escozor’ en algunas personas.



Para quienes no saben quién fue Griselda Blanco, esta mujer fue la patrona de un joven Pablo Escobar y se dedicó al tráfico de drogas desde Medellín a Nueva York y Miami en los años setenta y ochenta.

Fue llamada la 'Viuda negra', puesto que era la principal sospechosa de haber asesinado a sus esposos.



En 1985 fue encarcelada por el asesinato de dos narcotraficantes cubanos y fue asesinada en Colombia en 2012, según varios medios, por un ajuste de cuentas.



Blanco tuvo cuatro hijos, Uber, Dixon y Osvaldo Trujillo Blanco y Michael Corleone Sepúlveda Blanco, a quien decidió ponerle este nombre en honor al hijo del capo de la mafia siciliana.



Pues este último, ha decidido pronunciarse con respecto a esta nueva serie de Netflix en la que se hablará sobre la vida de su madre, en una entrevista en 'W Radio'.



"Estoy agradecido con que una reina colombiana, porque eso es lo que ella es, esté haciendo el papel de mi mamá, pero a la misma vez, me pregunto si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia para saber cómo era mi mamá o a mí que fui el más cercano a ella?", aseguró Sepúlveda Blanco.



Además, afirmó que si su mamá estuviera viva, le hubiera resultado ofensivo que no le consultaran a ella sobre su vida: "es una cachetada no requerir a la información de la familia".



En cuanto a si Sofía Vergara se parece a su mamá, expresó que Vergara expresa poder al igual que su mamá y que aunque muchos aseguran que ella no era muy bonita, señaló que era tan bella cuando era muy joven, que era pretendida por actores y hombres reconocidos del momento.



Sepúlveda Blanco aseguró que hasta el momento no emprenderá ninguna acción en contra de la serie de Netflix, según le han recomendado sus abogados, y que en próximas semanas va a lanzar el libro 'Mi madre, la madrina', el cual estará en versión en español e inglés.

