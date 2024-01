Azafata registró en video a un 'ovni' de color rosa que estaba volando cerca del avión

Denisa Tanase, de 36 años, es una azafata que cree que dejó registrado en video un OVNI de color rosa que estaba volando cerca del avión Wizz Air en el que ella se encontraba. El objetivo no identificado, que parecía un orbe rosa que parpadeaba en el cielo, fue visto mientras ella estaba volando de Luton, Reino Unido, a Syzmany, Polonia.

Hot pink ‘UFO’ whizzes past Poland-bound airplane, flight attendant video shows https://t.co/rEbNWi0BZz pic.twitter.com/TKJ8Xkqryz — New York Post (@nypost) January 17, 2024

En un principio, cuando la mujer capturó las imágenes, no podía ver nada de lo que estaba ocurriendo y pensó que solo iba a ser un video lindo del paisaje, pero cuando revisó la grabación notó algo extraño, un objeto que nunca antes había visto.



"He sido asistente de vuelo durante un año y nunca había visto algo así", le contó a al medio SWNS. Asimismo, agregó: "No podía ver nada con mis propios ojos. Pero cuando revisé el video 20 minutos más tarde lo vi y hablé con el piloto para preguntarle si sabían algo. Era una forma extraña, como un círculo parpadeando rosa."



(Lea también: La historia de la empresa colombiana que le ganó demanda a Burger King por el nombre).



De las primeras cosas que pensó era que tal vez era un reflejo de su uniforme, ya que tiene un poco de rosa. Pero en el clip se ve que este objeto tiene movimiento y está volando.

Cuando le enseñó el video a sus compañeros de tripulación, ellos también quedaron impactados y no podían creer que lo que estaban viendo, pues durante el vuelo no notaron nada inusual y no había habido turbulencias.



A pesar no entender lo que había grabado, Denisa le comentó al medio ya mencionado que no estaba asustada, ya que siempre había sentido curiosidad por la vida extraterrestre. Sin embargo, ahora tiene las pruebas de que sí es real.



(Lea también: Luchador de la WWE realiza acto heroico al salvar a mujer luego de grave accidente).



“Me alegré de haber filmado algo; pensé: ¿cómo es posible?”, comentó la mujer.



"He visto cosas antes en Internet y pensé, mmm, esto podría ser Photoshop, pero yo misma lo tenía en video. Ahora definitivamente creo más que antes. Mi familia y amigos piensan que definitivamente son extraterrestres; mi esposo dijo: 'Eres mi esposa, te creo", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Qué es la moda 'coquette' y por qué es viral en redes?

Marbelle contó en su Instagram los procedimientos intravenosos a los que se sometió

'La casa de los famosos': Diana Ángel habría revelado millonario premio para el ganador