El ‘pueblo privado’ de Colombia: solo entran las personas que están en lista

Colombia está lleno de pueblos interesantes y diferentes culturas, muchas de ellas buscan atraer turismo con sus paisajes o particular arquitectura.



Recientemente, el creador de contenido especializado en turismo, Camilo Duque, descubrió el único pueblo ‘privado’ del país, al que no puede ingresar si no se encuentra inscrito en una particular ‘lista’.

Este particular y llamativo pueblo se encuentra en el departamento de Antioquia, exactamente en el municipio de Jericó, ubicado aproximadamente a tres horas de Medellín y once horas desde Bogotá.

El creador de contenido, que ha visitado muchos de los lugares más encantadores del país y del mundo, compartió por medio de sus redes sociales lo que fue la experiencia de ingresar al único ‘pueblo privado’ de Colombia, además aseguró que este misterioso lugar podría tener el mayor ingreso per cápita del país; ya que, para entrar es necesario contar con un inmueble, bien sea alquilado o comprado.



“No todos tienen permitido pasar. Solo quienes están en la lista pueden ver el increíble lugar que se esconde tras la puerta y es que, posiblemente, este sea el lugar con el mayor ingreso per cápita de toda Colombia porque no cualquiera tiene una casa encantadora en este pueblito”, dijo el creador de contenido en su publicación.



De igual forma, compartió detalles de lo que se puede disfrutar en ‘Cauca Viejo’, el único pueblo ‘privado’ de Colombia, ubicado en el municipio de Jericó, pues de este lugar resaltan sus coloridas calles que conservan la estética colonial de varias poblaciones del país.

“Este es el lugar donde todo parece, pero no es. Las construcciones parecen hechas hace 200 años, pero en realidad son bastante nuevas (...) Este lugar parece un pueblo, con Alcaldía, con administración, con iglesia, con todo, pero técnicamente no es un pueblo. Es un lugar absolutamente fascinante, hermosísimo y perfecto”, agregó el creador de contenido.



Vale la pena mencionar que ‘Cauca Viejo’ no es un municipio, sino un complejo residencial privado de Jericó, donde no cualquiera puede entrar, las únicas formas de ingresar son contar con una reserva en alguno de sus hoteles o casas, o ser invitado por alguno de los propietarios.



Se sabe que actualmente, el ‘pueblo privado de Colombia’ está conformado por más de 190 casas y algunos hoteles, y ha sido tan bien planeado que su arquitectura es casi perfecta, pues resaltan sus casas, balcones y puertas de colores.

