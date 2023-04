Mudarse a otro país es el sueño de muchas personas: algunos lo hacen para obtener nuevas oportunidades económicas, otros son impulsados por razones personales y unos cuantos más emigran porque les pagan por hacerlo. Al menos, este es el caso de un pequeño pueblo en España de no más de 700 habitantes.

¿Se imagina poder ganar poco más de 12 millones de pesos por tan solo mudarse a otro país? Aunque resulte utópico, esta es la oferta de Ponga, un municipio ubicado en el noroeste de España que, como muy pocos en el mundo, brinda la oportunidad de establecerse en su territorio, al tiempo que otorga un incentivo económico.

El objetivo de ofrecer esta remuneración económica es impulsar la economía local, basada en el sector agropecuario, el comercio y la hostelería, principalmente. De la misma manera, buscan combatir la disminución de la población, un fenómeno que se ha venido presentando en varios municipios españoles en los últimos años.



Hacer parte de la comunidad de Ponga, en realidad, no está sujeta a muchas condiciones. Solo una: comprometerse a vivir en el municipio por alrededor de cinco años o más, de acuerdo con el medio español ‘Cronista’. Eso sí, los interesados adquirirán una especie de contrato con el Ayuntamiento local, en el que se pone de manifiesto este requisito.

Para aquellos que deseen agrandar la familia, el municipio ofrece 2.600 euros más (alrededor de 12 millones de pesos) por cada que bebé que nazca, así lo explica el medio citado anteriormente.



Ponga se encuentra ubicado en el norte de España, específicamente en Asturias, famosa por sus costas escarpadas, valles profundos y picos montañosos altísimos.



Los habitantes tienen acceso a impresionantes senderos, observatorios de fauna y entretenidas actividades como, por ejemplo, los deportes de aventura.

“Alrededor de la ciudad hay una gran reserva de la biosfera designada por la UNESCO en el corazón de la Cordillera Cantábrica” en la que los visitantes y moradores pueden practicar senderismo, explica ‘Euronews’.

El paisaje también está inundado de muestras de arquitectura local, entre las que destacan lujosos palacios indianos, casas antiguas, hórreos y tenadas difíciles de no admirar.



A la lista de ventajas de este pequeño pueblo español se suma el clima que es significativamente mejor que en otras partes del mundo. Y si no, que lo digan los habitantes que Ponga, quienes reciben un 44 por ciento más de horas de sol al año que los ciudadanos de Reino Unido.



Aunque Ponga es uno de los municipios que ofrece incentivos económicos por mudarse allí, no es el único. El pueblo español de Rubia, ubicado en Galicia, señaló que pagaría hasta 150 euros al mes por vivir allí.



Ofertas similares se han lanzado en Italia. Presicce, en la región de Puglia, es uno de ellos, pero también está Calabria, con un incentivo de hasta 28 mil euros por mudarse allí.

