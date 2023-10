El pueblo de Estados Unidos que crece por la venta de casas y lotes 'regalados'

Durante décadas, el pueblo de Colony Ridge en Houston, Estados Unidos, se ha convertido en un escape para las familias inmigrantes y de bajos ingresos, pues en este lugar se pueden conseguir terrenos económicos. Según los medios internacionales, en este sitio se pueden encontrar carteles en inglés y en español que anuncian con un pago inicial de 500 dólares.

Por esta razón, cada vez más inmigrantes prefieren irse a ese lugar, pues consiguen terrenos económicos con préstamos 'no convencionales' y tienen muy pocas restricciones. Según el New York Times, en este pueblo viven 40.000 personas, pero al ritmo en el que está creciendo esperaran que sean más de 100.000 en la próxima década.



Según 'The Daily Wire', la población hispana ha crecido bastante y una de las problemáticas es que las escuelas y la vigilancia policial empezaron a no dar abasto. Por esto, el Cleveland ISD se está construyendo nuevas escuelas para mantenerse al día con el aumento de la inscripción, y la Oficina del Sheriff del condado de Liberty dice que tuvo que aumentar la contratación para que más agentes patrullaran.

Otras de las problemáticas de este lugar tiene que ver con la supuesta instalación de cárteles de droga en el sitio. Por esta razón, los habitantes de barrios cercanos que pertenecen al partido republicano han protestado, asimismo, según los medios locales, los desarrolladores de Texas permitieron a los inmigrantes indocumentados obtener préstamos hipotecarios sin los requisitos habituales necesarios.



Según 'Times', las empresa desarrolladora ofrece financiamiento directo a compradores, incluidos aquellos con mal o ningún puntaje de crédito. También a aquellos que tienen un número de impuesto federal como forma de identificación.



Para resolver estas problemáticas, el juez del condado, Jay Knight, comentó haber negociado con Colony Ridge para establecer requisitos de construcción más restrictivos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

