El trío característico que presenta el programa de entretenimiento y farándula 'Lo Sé Todo' tendrá oficialmente una nueva cara. Pues al parecer, Mafe Romero deja el programa para darle la bienvenida a otra etapa de su vida.



Durante la emisión del 3 de agosto Elianis Garrido y el 'Gordo Ariel' le confirmaron a los televidentes que el programa tendrá nuevas dinámicas y que su compañera de set no los acompañará más.

Desde finales de julio, los espectadores estaban extrañados al notar, de manera repentina, la ausencia de Romero que llevaba un año compartiendo la conducción del programa con la barranquillera y el presentador.



Tras varios capítulos sin estar presente, Garrido afirmó durante la emisión del pasado de 1 agosto que el programa tendrá varias presentadoras que tratarán de suplir el lugar de Romero, durante un tiempo.



"Esta semana es una semana de retos, pero a mí me gustan los retos. Nuestros televidentes podrán gozar y disfrutar de diferentes compañías femeninas que vienen aquí a alegrarles la tarde y para arrancar el octavo mes del año", afirmó la modelo



Sin embargo, no fue hasta el jueves tres de agosto, que la producción aseguró de manera oficial a través de su cuenta de Instagram que en definitiva la sucreña abandona 'Lo Sé Todo'.



El post fue comentado por la misma empresaria con un corto, pero sentido mensaje de cariño hacia sus colegas, donde expresó que los tendrá muy presentes: "Familia hermosa, por siempre en mi corazón".



A esta declaración se sumaron las opiniones de algunos seguidores que lamentaron su partida, pero aprovecharon para resaltar sus capacidades y talentos dentro del set de grabación.



"Que triste ella le daba mucha alegría al programa y lo hacía diferente a las otras presentadoras, mujer auténtica y espontánea", "El público la quiere mucho, la queremos mucho", "Que pesar el programa sin Mafe, lo hace muy bien como presentadora", "El toque especial y diferente lo daba esta hermosa sucreña, sin duda, se sentirá el vacío", fueron algunos de los mensajes más destacados.

@maferomero__ Asi reaccionaron mis compañeros cuando les puse este filtro 🤣😂😅 ♬ sonido original - Mafe Romero

Aún se desconoce el motivo por el que Romero se fue del programa, aunque el 'Canal 1', donde se transmite 'Lo Sé Todo', afirma que decidió tomar otro rumbo, al parecer por un supuesto amor.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

