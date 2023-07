Julio Hernández Juárez, un profesor originario del estado central de Tlaxcala, se ha convertido en una sensación en TikTok al utilizar esta plataforma para enseñar el idioma náhuatl y evitar que se pierda la lengua indígena más hablada de México. A través de su cuenta @juliotzin76, este maestro del municipio Amaxac de Guerrero está difundiendo el idioma nativo de su abuela y pretende que las nuevas generaciones valoren las raíces indígenas de su estado.



Durante la pandemia de COVID-19, Hernández Juárez observaba a sus sobrinos grabar divertidos bailes en TikTok, lo que lo llevó a descubrir la plataforma y la gran cantidad de "videos basura" que se compartían en ella.



A raíz de esto, decidió idear un plan para subir contenido interesante, práctico y educativo: "Siempre tuve la curiosidad de aprender y hablar náhuatl, así que empecé a grabar videos enseñando los números y el abecedario, es decir, desde lo más básico. Mi sueño era mantener viva la lengua originaria de mi abuela, quien me decía muchas cosas que yo no entendía. Cuando crecí, me di cuenta de que había groserías y palabras con cariño", relató el maestro.



A pesar de recibir comentarios ofensivos en sus primeros videos, el profesor se mantuvo firme y continuó con sus clases. Argumentó que más de la mitad de los municipios en su estado hablan náhuatl, por lo que es crucial mantener vivo este idioma. Para mejorar su pronunciación e interacción, se acercó a una comunidad cercana que habla náhuatl y practicó con ellos.



Los videos de enseñanza del náhuatl se han vuelto una novedad en México, un país con una gran población indígena que asciende a más de 23 millones de personas, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De ellas, aproximadamente 7,4 millones hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6% de la población total, siendo el náhuatl la más hablada con más de 1,65 millones de hablantes.



En poco tiempo, Julio Hernández ha acumulado más de 167.000 seguidores en TikTok y ha logrado formar una comunidad de personas interesadas en aprender náhuatl, tanto de diferentes estados de México como del extranjero: "Tenemos alumnos clásicos que se interesan en todo y quieren saber más, personas que desean aprender algunas frases para poder comunicarse, extranjeros con mucha curiosidad y migrantes que buscan conocer el idioma para cuando regresen a territorio mexicano", explicó el maestro.

EFE

