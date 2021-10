Insólito: un profesor enseña cálculo a través de videos de Pornhub

Pornhub es, probablemente, la página web de pornografía más vista en el mundo. Y, aunque su contenido suele ser del mismo tema, no significa que le 'cierre las puertas' a otro tipo de temáticas.



Es por eso que Changhsu, un profesor de matemáticas taiwanés de 34 años, creó un perfil en la plataforma con el fin de compartir sus videos enseñando cálculo y así, llegar a una gran cantidad de nuevo público.



Changhsu lleva más de un año subiendo constantemente tutoriales de matemáticas en su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 20 mil suscriptores. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió explorar una nueva plataforma para compartir su contenido: Pornhub.



En la mayoría de videos aparece con el mismo saco gris y acompañado de una pizarra verde de fondo, un concepto totalmente opuesto al que se maneja en la página web pornográfica.



Aún así, Changhsu, quien se encuentra en el sitio como changhsumath666, ya tiene su cuenta verificada y una audiencia de más de cinco mil seguidores, con un total de 1.6 millones de vistas en sus publicaciones.



Según el portal de entretenimiento 'Mel Magazine', Changhsu tiene una maestría en matemáticas y ha enseñando en línea y en instituciones educativas de Taiwán durante 15 años. Además, realiza conferencias en YouTube y, en 2020, desarrolló su propia plataforma de cursos en línea.



"Eres un gran profesor", escribieron varios usuarios en su página de Facebook, en la que también tiene más de cinco mil seguidores.



Evidentemente ya cuenta con una gran cantidad de público en sus redes sociales. Entonces, ¿por qué entró a Pornhub?



“Dado que muy pocas personas enseñan matemáticas en plataformas de videos para adultos, y dado que hay tantas personas que ven videos en ellas, pensé que si cargaba mis videos allí mucha gente los vería”, contó Changhsu a 'Mel Magazine'.



Cabe resaltar que Changhsu incluso intentó extender su influencia a otros sitios web para adultos, como XVideos y XNXX. Sin embargo, dijo que "esas plataformas saben qué tipo de videos son para adultos y cuáles no, y los prohíben".



En cambio, con su presencia en Pornhub, "es posible que la gente no esté interesada en mis videos, pero todos sabrán que hay un maestro que enseña cálculo en una plataforma de videos para adultos", aseguró.



A pesar de que afirmó que el 60 por ciento de su audiencia no entra a su perfil para aprender cálculo sino para reírse, lo cierto es que ha logrado ayudar a muchas personas con sus lecciones, según se evidencia en los comentarios que ha recibido en la plataforma.



"Gracias, necesitaba esto para mis exámenes finales de matemáticas", "¡este tipo hará cualquier cosa para llegar a sus estudiantes!", "respeto lo mucho que este hombre hace para enseñar matemáticas a la gente", son algunos de los comentarios.

