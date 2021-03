Príncipe Harry desafía a la monarquía por proteger a Meghan Markle

En la reciente entrevista de Oprah Winfrey al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, el duque de Sussex mostró una cara protectora y 'rebelde'.

Durante una larga conversación de dos horas, transmitida en Estados Unidos, el príncipe de Inglaterra dejó ver su lado protector ante las dificultades que ha pasado su esposa Meghan. La duquesa de Sussex dijo que había pensado en quitarse la vida tras la presión de la prensa británica. A su vez, confesó que vivió toda una campaña de 'desprestigio' por parte de la familia real.



A lo que el príncipe Harry respondió que intentó pedir ayuda profesional para su esposa pero la monarquía se negó. La respuesta fue que "no podía, que no sería bueno para la institución", confesó.

Un mes atrás, Harry apareció en un show estadounidense llamado 'The Late Late Show' y allí explicó por qué decidió alejarse de la corona: “La prensa británica estaba destruyendo mi salud mental, así que hice lo que cualquier esposo y padre haría, tenía que sacar a mi familia de allí”.



Sin embargo, aclaró que su decisión no se trató de huir, sino de dar un paso atrás, y añadió que seguirá viviendo al servicio de la gente.



El príncipe, agregó que estaba decepcionado de su padre, el principe Carlos, "porque él pasó por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor. Siempre lo amaré" y a su hermano, el príncipe Guillermo, quienes están "atrapados" por las convenciones de la monarquía, agregó.



"Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse.Y les tengo una gran compasión por eso", manifestó. Sin embargo, dijo que no había sentido su apoyo.



A inicios de 2020, Meghan y Harry anunciaron que se retirarían de sus obligaciones reales. Tras esa decisión, la reina decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia.



Enrique aseguró durante la entrevista que la familia real le "cortó" realmente los fondos "en el primer trimestre de 2020", justo antes de que se mudaran a Estados Unidos, pero dijo que ambos tienen la herencia que le dejó su madre, Diana de Gales. "Creo que mi madre lo vio venir. Y sentí la presencia de mi mamá a través de este proceso", afirmó el príncipe.



Actualmente, la pareja espera su segundo hijo que será una niña. Enrique y Meghan quienes contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2018 y viven en California.



Con información de AFP y EFE*