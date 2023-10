El polémico pacto que acordaron Sharon y Ozzy Osbourne

Los Osbourne, una familia que nunca deja de sorprender, se encuentra una vez más en el centro de la atención pública debido a un controvertido tema: un pacto que fue mencionado nuevamente por Sharon en su pódcast, ‘Osbournes Podcast’.



La discusión se inició cuando su hijo Jack le preguntó a Sharon si el antiguo acuerdo seguía en vigencia. Sin dudarlo, la presentadora afirmó: "Claro, no queremos atravesar el sufrimiento. El dolor mental es suficiente como para sumarle el físico. Entonces, si tienes problemas físicos y mentales, nos vemos".

Aunque Kelly, otra de las hijas de Sharon, planteó la posibilidad de sobrevivir a las dificultades, su madre mantuvo su postura: "¿Qué pasa si sobrevives, pero no puedes limpiarte el trasero, orinas por todas partes y no puedes comer?".



Este pacto no es nuevo para la familia Osbourne. En 2007, la esposa de Ozzy declaró en una entrevista que ella y sus hijos habían acordado recurrir al suicidio asistido en Suiza si alguna vez enfrentaban enfermedades cerebrales como el Alzheimer. La idea es utilizar los servicios de Dignitas, una organización especializada en este tipo de prácticas.



“No vamos a permitir que nuestros hijos pasen por eso”, señaló a 'Daily Mirror' en ese momento.

“Todos nosotros consideramos a la eutanasia como un recurso 100 por ciento válido. Hemos elaborado planes para ir a utilizar el recurso del suicidio asistido en Suiza si alguna vez tenemos una enfermedad que afecte a nuestro cerebro. Si Ozzy o yo alguna vez tuviéramos Alzheimer, ese sería nuestro destino”, afirmó Sharon.



Esta decisión fue influenciada por la experiencia de la familia al ver cómo su padre, Don Arden, sufrió de Alzheimer. Ozzy también se refirió al acuerdo en 2014, enfatizando que no era una decisión que tomarían a la ligera y que simplemente querían disfrutar de la vida tal como lo estaban haciendo.

Ambos miembros de la familia han enfrentado problemas de salud en años recientes. Ozzy tuvo una cirugía de cuello y espalda que afectó sus nervios, y se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson.



“Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último show de Nochevieja en el Forum (en el marco del Ozzfest, en Los Ángeles). Luego tuve una fuerte caída. Tuve que someterme a una cirugía en el cuello, que me aturdió los nervios”, relató en enero de 2020 durante una visita al programa 'Good Morning America'.



Sharon, por su parte, lleva una lucha contra la depresión durante años y compartió públicamente sus intentos de suicidio en el pasado.



“Algunos días son mejores que otros, y algunos días sientes que simplemente quieres taparte la cabeza con las sábanas y quedarte en esa cama y no hacer nada… excepto pudrirte”, dijo en ese momento.

