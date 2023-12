El polémico mensaje del hijo de Giovanny Ayala tras robo de su papá: ‘Hay que armarse’

El pasado 12 de diciembre el cantante de música popular, Giovanny Ayala, fue víctima de un robo mientras se subía a su camioneta en Acacías, Meta. Esta situación quedó registrada en las cámaras de seguridad y se puede observar que un hombre se abalanza sobre el artista cuando se iba a subir a su carro y le arrebata su cadena y teléfono celular.

Tras el asalto, el hijo del intérprete, Sebastián Ayala, publicó en las redes sociales el video de la cámara de seguridad y se puede apreciar que el ladrón no estaba solo y su compañero estaba en una moto, unos metros más adelante, esperándolo. Cuando logra arrebatarle los objetos al cantante huye rápidamente hacia la moto y se van del lugar.



Luego, en otro video, el joven manifestó que está cansado de la inseguridad que se vive en algunos lugares del país y anunció que él y su familia empezaran a tomar medidas para defenderse.



“La seguridad está terrible, el día de ayer mi papá fue víctima de un robo en Acacías, Meta (...) Ya que nuestro nefasto gobierno no nos quiere apoyar con seguridad, que es lo que hemos pedido, hay que armarnos para que nosotros mismos combatamos la delincuencia”, empezó diciendo.

Asimismo, aseguró que él y su familia empezaran a portar armas para evitar que esta situación les vuelva a ocurrir.



“Yo ya me armé, mi familia ya lo hizo, me he ganado miles de problemas con mi familia porque yo soy de las personas que veo que están robando, yo actúo de inmediato sin importar las consecuencias porque hay que acabar con la delincuencia que nos tiene aburridos”, comentó.



Por último, hizo una polémica declaración que sorprendió a varios de sus seguidores: ”los invitó para que ustedes también se armen y combatamos esta delincuencia”.

El reconocico músico Giovanny Ayala fue asaltado este 12 de diciembre en Acacías, Meta, cuando se subía a su camioneta. El hecho fue confirmado por su hijo Sebastián Ayala, quien hizo un duro pronunciamiento en sus redes sociales por la inseguridad. pic.twitter.com/Tpa6kqrQbx — Duvan Alvarez (@duvan_ad) December 13, 2023

Varios personas criaron al hijo del cantante por querer tomar la justicia en sus manos. Incluso, el secretario de gobierno de Villavicencio, Jaime Pardo, condenó la sugerencia del joven.



“Sí, hay que entender que hay una situación de seguridad que nos afecta a todos, pero ningún ciudadano está autorizado para armarse y tomarse la justicia por mano propia. Hay que confiar en nuestras autoridades”, explicó Pardo al medio 'El Colombiano'.

