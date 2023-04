Según las últimas estadísticas del Centro de Recursos para al Análisis del Conflicto (CERAC), en 2022 se registró un índice nunca antes visto en el número de emigrantes nacionales en los últimos 20 años, con más de 560 mil compatriotas que salieron del país.



(Siga leyendo: Le recuerdan a Aida Victoria que, antes de Andy, ella era amiga de Lina Tejeiro).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística español, Colombia es el tercer país con más población emigrada en este territorio europeo. La entidad informó que la población de los ibéricos creció considerablemente con la llegada de colombianos y venezolanos a buscar nuevas oportunidades laborales.



Los datos muestran que España llegó a cerca de 47,6 millones de habitantes, cifra que se convierte en el máximo de la serie histórica que abarca desde el primer semestre de 2002 y hasta el pasado 1° de julio de 2022.



Las autoridades exponen que 60 mil personas llegaron desde territorio cafetero parar radicarse allí. En términos generales, y según datos de la institución, la población colombiana alcanza los 365 mil ciudadanos, aunque pueden ser muchos más.



(Le puede interesar: Mhoni Vidente: la sorpresiva predicción sobre la salud del presidente de México).

Facebook Twitter Linkedin

Bandera de España Foto: iStock

El testimonio de un colombiano



En las últimas horas, uno de los ciudadanos nacionales radicado en España se volvió viral al manifestar cuáles eran las condiciones de vida a la que estaban sometidos los migrantes al llegar. Según dijo, viajó al territorio del rey Felipe VI a buscar nuevas oportunidades de crecimiento, pero ha tenido que pasar por bastantes dificultades.

Piden documentos, dinero de anticipación. Mucha gente en la calle, aguantando hambre, frío. Sin ropa, comida FACEBOOK

TWITTER

“Hace 4 meses llegué a Barcelona, España. Ha sido súper difícil por la cuestión de documentos. El sistema está colapsado por muchos migrantes, no hay citas para nadie, no lo dejan trabajar, policía por todos lados”, explicó inicialmente.



Comenta que la difícil situación migratoria le ha impedido establecerse del todo, ya que los espacios de trabajo en la mayoría de sitios están copados por migrantes de otras regiones del mundo: “El tema de la salud es complicado. El empadronamiento todavía más. El mundo anda de la patada aquí en España, está muy complicado”.



“Piden documentos, dinero de anticipación. Mucha gente en la calle, aguantando hambre, frío. Sin ropa, comida… Esto es lo que se vive acá en Barcelona, España”, agregó.



(Lea: Actor fallece luego de hacerse 12 cirugías para parecerse a Jimin de BTS).

Facebook Twitter Linkedin

Playas de Barcelona. Foto: iStock

Dice que le ha tocado recurrir al trabajo informal, pero que también ha sido un tema bastante complicado, pues las autoridades son firmes en evitar que los vendedores ambulantes establezcan puntos de venta en sitios de alta demanda de turistas o tráfico de personas.



“No se puede trabajar de otra manera porque las leyes dicen que, si no tienes un permiso de trabajo español, no lo contratan en ninguna empresa y en la calle no puede trabajar porque es ilegal (...) la verdad es que si algún colombiano escucha este video no arriesgue el dinero viniendo para acá, porque la cosa está muy difícil”, agregó.” expresó.



"Acá la situación es a otro precio. El racismo continúa, y ahora con más fuerza, por las guerras que se viven en Europa”, agregó.



(Le puede interesar: Video: 'Llegaste con todo lo que necesito', Aida Victoria le canta a Andy Rivera).

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias