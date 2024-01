El polémico concepto de un tiktoker magnate para convertirse en millonario

El reconocido tiktoker y magnate, Taylor Money, especialista en finanzas personales, ha causado revuelo con su controversial concepto sobre cómo manejar el dinero para convertirse en millonario.



Con más de 160 mil seguidores en la plataforma de TikTok, Taylor ha acumulado una fortuna significativa gracias a su habilidad en los negocios de tecnología y bienes raíces, lo que le ha dado una voz autorizada en el ámbito económico.

El influencer ha logrado captar la atención de millones con un video que ha alcanzado casi tres millones de reproducciones.



En él, Money resalta una diferencia fundamental en la gestión del dinero entre distintas clases socioeconómicas: los millonarios, la clase media y aquellos con ingresos justos para cubrir necesidades básicas.

En una revelación sorpresiva, Taylor admite que el concepto no es originalmente suyo, citando una fuente anónima: “Vi este concepto por primera vez en TikTok de un tipo con barba y cabello blancos y rizados. Fue una nueva publicación y no dijeron quién es y no puedo encontrarlo en línea, así que no le he dado crédito. Si sabes quién es, por favor comenta su nombre para poder darle crédito”.

Dinero y diversidad de pensamiento



Según Money, la principal diferencia radica en cómo cada grupo percibe y utiliza el dinero.



“Las personas pobres piensan que el dinero existe para pagar cuentas. Trabajan de lunes a viernes, intercambian su tiempo por dinero y luego lo entregan a otra persona. Es una excelente manera de sobrevivir, pero no de prosperar en la vida”, afirma.



Por otro lado, señala que la clase media utiliza el dinero para generar crédito y adquirir bienes, aunque critica esta práctica por no ser una forma efectiva de inversión.

La perspectiva de los millonarios, según Taylor, es ver el dinero como un medio para la expansión personal y económica. “Los potentados saben que la función del dinero es la expansión, usar el dinero que se gana para ganar más dinero”.



Este enfoque ha llevado a Money a alcanzar la riqueza a una edad temprana, convirtiéndose en millonario en sus veinte años.



El impacto de este consejo no ha pasado desapercibido, generando más de tres mil comentarios. Muchos de estos ponen en duda la viabilidad de aplicar tal filosofía en un contexto de crisis económica, destacando las profundas desigualdades del sistema.



Los usuarios de TikTok han expresado su escepticismo y preocupación: “Sí, pero la gente pobre no tiene dinero para gastar una vez que paga el alquiler, la electricidad, Internet, el seguro del automóvil”, y otros comentarios similares que subrayan la dificultad de aplicar la teoría de Money en la realidad cotidiana.



Uno de los comentarios más populares, expresado con ironía, resume la percepción crítica de muchos: “Por lo tanto, si no pagas la comida, la vivienda u otras facturas durante unos seis meses (dependiendo de tus ingresos), tendrás el capital de inversión para empezar a pensar en ser rico”.



Este debate refleja una brecha cada vez más amplia en la comprensión y el acceso a las oportunidades financieras en distintos estratos socioeconómicos.

