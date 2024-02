El polémico comportamiento que tuvo Madonna durante un concierto

Madonna es una de las figuras más importantes y representativas del pop. Una artista reconocida por romper los esquemas, ser auténtica y mantener su irreverencia, tanto en la música como en el resto de su vida.



Por su gran talento y su fuerte personalidad, a sus 65 años la cantante aún llena estadios y conserva la leyenda de su show donde destacan canciones como 'Like a virgin', 'Vogue', 'Sorry' y 'Material Girl'.

Haciendo alusión a su carácter, la estadounidense recientemente protagonizó un incómodo momento durante uno de sus shows, que suscitó la criticas de varios internautas a través de las redes sociales.



En medio de uno de sus conciertos de la actual gira, ‘The Celebration World Tour’, que inició en octubre del 2023, en Estados Unidos, la reina del pop sorprendió a sus seguidores con una acción que no había mostrado anteriormente en sus presentaciones.

Aunque muchos están acostumbrados a sus particularidades, hay quienes piensan que Madonna sobrepasó los límites con su público, tras escupirle a uno de los asistentes que se encontraba en primera fila, durante su show en Bélgica.



La intérprete de 'Like a prayer' caminaba por el escenario cuando recibe una botella de cerveza, lanza un escupitajo, al parecer, a un seguidor y luego procede a tomar un sorbo de la bebida, que sin mediar palabra termina arrojando a los demás fanáticos que están cerca a la tarima.



El inusual momento fue condenado por varios seguidores en la red, afirmando que le faltó el respeto al público que siempre le ha sido fiel. De hecho, se atrevieron de a decir que la artista merecía ser "cancelada".



Sin embargo, hubo otros fanáticos que comentaron en su defensa, señalando que su característica es ser polémica y que el escupitajo fue al escenario y no sobre algunos de los asistentes.



"Me enojaría mucho";"Necesita ser cancelada";"Esperando a que aparezcan los cargos por agresión";"Qué horror que la gente que está tan endiosada crea que puede hacer lo que quiera con sus fans"; "La amo"; "La dejaría escupirme"; "Ella no escupió a nadie. Era el escenario. De repente la forma en que Madonna siempre ha actuado es ofender a la gente, entonces", fueron algunos de los comentarios más destacados en TikTok.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

